Ціни на золото стримують втрати через падіння долара; очікується більше підказок щодо ставок

Ціни на золото трималися у вузькому діапазоні на азіатських торгах у середу, оскільки подальші втрати жовтого металу були обмежені ослабленням долара, хоча очікування нових підказок щодо процентних ставок змусило трейдерів остерігатися жовтого металу.

Ціни на зливки дотримувалися рівнів після різкого падіння з нещодавніх рекордних значень, оскільки ослаблення напруженості через війну між Іраном та Ізраїлем знизило попит на жовтий метал у безпечному місці.

Золото спот о 06:04 EET подорожчало на 0,3% до 2330,05 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, встановилися на рівні 2343,15 доларів за унцію. Спотові ціни зараз торгувалися приблизно за 100 доларів США від рекордно високого рівня, досягнутого раніше в квітні.

Долар впав під час нічних торгів після того, як дані індексу менеджерів із закупівель за квітень були слабшими, ніж очікувалося.

Слабкість долара допомогла зупинити нещодавнє падіння золота, враховуючи, що ціни на більшість металів прив'язані до долара.

Але долар все ще зберіг основну частину свого зростання, досягнутого на даний момент у квітні, оскільки ринки стабільно перевищували очікування зниження процентних ставок Федеральним резервом.

Хоча спочатку попит на безпечну гавань допоміг золоту піднятися через ці зустрічні вітри, відсутність ескалації на Близькому Сході тепер зробила злитки вразливими до побоювань щодо тривалого періоду високих ставок.

Високі ставки виступають проти золота, враховуючи те, що вони збільшують альтернативну вартість інвестування в жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали подорожчали на азіатських торгах проти слабшого долара, але все ще потерпають від різких втрат останніх сесій. Ф'ючерси на платину зросли на 0,4% до 924,50 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на срібло зросли на 0,5% до 27,485 доларів за унцію.

Зараз у центрі уваги ринку були очікування на ключові економічні показники США, які потенційно можуть запропонувати більше підказок щодо процентних ставок.

Дані про валовий внутрішній продукт за перший квартал мають бути опубліковані в четвер, тоді як дані про індекс цін PCE - ключовий показник інфляції ФРС - мають бути представлені в п'ятницю.

Останні індикатори, що вказують на стабільну інфляцію в США, призвели до того, що ринки знизили очікування щодо зниження ставок у червні.

Серед промислових металів ціни на мідь виросли в середу, також виграючи від більш м'якого долара. Але ціни на червоний метал все ще торгуються нижче останніх дворічних піків після того, як провідний виробник Чилі подав сигнал, що планує збільшити виробництво цього року.

Прогноз попиту на мідь також погіршили слабкі дані PMI США, які показали несподіване скорочення виробничої активності.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,8% до 9817,50 доларів за тонну, тоді як місячні ф'ючерси на мідь зросли на 1,1% до 4,4710 доларів за фунт.