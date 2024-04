Азіатські фондові ринки зростають на тлі зростання технологічних акцій перед ключовими звітами

Більшість азіатських акцій виросли в середу завдяки тривалому відскоку в технологічному секторі, оскільки інвестори чекали ключових звітів від деяких найбільших компаній світу.

Акції технічних компаній також виграли від пошуку вигідних акцій після того, як у квітні вони зазнали значних втрат після незадовільних прибутків великих виробників мікросхем і посилення побоювань щодо тривалого періоду високих відсоткових ставок.

Це було особливо поширене на Волл-стріт протягом останніх двох сесій, коли спостерігалося різке зростання індексів, слідом за відскоком у технологіях. Ф'ючерси на фондові індекси США в середу виросли на торгах в Азії.

Технологічні біржі продемонстрували найкращі показники в Азії в середу: японський індекс Nikkei 225 підвищився на 2%, а південнокорейський KOSPI піднявся на 1,9%.

Зростання основних інтернет-акцій також призвело до підвищення гонконзького Hang Seng на 1,1%, що допомогло йому уникнути більш широкого падіння на китайських ринках.

Китайські акції електромобілів були незначно позитивними, відслідковуючи відскок Tesla Inc, незважаючи на те, що автовиробник показав невтішні прибутки та помітив прискорені плани розробки дешевших моделей електромобілів - тенденція, яка віщує посилення конкуренції в секторі.

Регіональні технологічні акції відстежили відновлення своїх американських аналогів напередодні прибутків деяких найбільших світових технологічних компаній, які мають бути опубліковані найближчими днями. Власник Facebook Meta Platforms Inc опублікує звіт за перший квартал у середу, а гіганти Microsoft Corporation і Alphabet Inc опублікують свої прибутки в четвер.

Купівля технологій була викликана зростаючими надіями на те, що позитивні звіти від сектора виправдають значне падіння оцінок, яке спостерігалося в першому кварталі 2024 року.

Акції основних азіатських виробників мікросхем показали найкращі показники в технологічному секторі в середу, різко відновившись після нещодавніх втрат завдяки надії, що позитивні звіти від техкомпаній будуть сигналом про високий попит на штучний інтелект.

Сильні прибутки від Texas Instruments також вплинули на оптимізм щодо виробників мікросхем.

Японська Renesas Electronics Corp, Tokyo Electron Ltd. і Advantest Corp. зросли на 3,5%-10%, тоді як південнокорейські Samsung Electronics Co Ltd і SK Hynix Inc додала 3,4% і 5,2% відповідно.

TSMC - найбільший у світі виробник чіпів за контрактом - підскочив на 3,6%, відслідковуючи різке зростання NVIDIA Corp, яка є одним із найбільших клієнтів фірми. Нещодавнє падіння акцій чіпів було частково спровоковано TSMC після того, як фірма попередила, що попиту на штучний інтелект може бути недостатньо, щоб компенсувати більш широкий спад у індустрії чіпів.

Більшість ширших азіатських ринків просунулися в середу, хоча й меншими темпами. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite торгуються незначно вище, відстаючи від аналогів на тлі пожвавлення сумнівів щодо економічного відновлення в країні.

Австралійський індекс ASX 200 додав 0,3%, скоротивши більшу частину свого початкового зростання після того, як дані показали, що споживча інфляція зросла більше, ніж очікувалося, у першому кварталі. Ці показники дають Резервному банку Австралії більше стимулу довше підтримувати високі процентні ставки.

Більш широкий індекс Японії TOPIX додав 1%, причому експортно-орієнтовані акції виграли від слабкості єни напередодні засідання Банку Японії цієї п'ятниці.

Ф'ючерси на індекс NSEI в Індії вказували на позитивне відкриття, причому індекс залишався в полі зору рекордних максимумів, досягнутих раніше в квітні.