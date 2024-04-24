Долар падає на тлі стабільних даних про діяльність у Європі та охолодження зростання бізнесу в США

Долар в середу загоює свої рани після значних падінь проти євро та фунта стерлінгів, але єна залишалася біля 34-річного мінімуму, навіть коли японські чиновники посилили попередження про інтервенцію.

Основні втрати долара зумовлені поєднанням напрочуд стабільних даних про діяльність у Європі та охолодженням зростання бізнесу в США.

Австралійський долар максимально використав ослаблений долар і зріс на початку азіатської торгівлі, чому сприяли більш гарячі, ніж очікувалося, дані про споживчі ціни.

Австралійський курс піднявся на 0,45% до 0,65185 долара після того, як піднявся до 0,6525 долара вперше з 12 квітня під час першої реакції на дані.

Валюта вже відновилася більш ніж на 1% за останні два дні після падіння в п'ятницю до мінімуму за п'ять місяців.

Звіт про інфляцію підтверджує очікування, що Резервний банк Австралії не поспішатиме послаблювати політику.

«Це перевищення, ймовірно, усуває будь-які шанси на скорочення RBA цього року», - сказав Джеймс Найвтон, старший корпоративний валютний дилер Convera.

«Австралійський долар виграв від переоцінки монетарної політики РБА, але геополітичні ризики залишаються».

Індекс долара США, який вимірює валюту проти шести основних аналогів, включаючи євро, фунт стерлінгів і єну, опустився на 0,07% до 105,60 на початку азіатських торгів після падіння на 0,4% за ніч і торкнувся найнижчого рівня з 12 квітня - 105,23.

Курс євро зріс на 0,11% до 1,071125 долара після підйому на 0,45% у вівторок після того, як дані показали, що ділова активність у єврозоні зросла найшвидшими темпами майже за рік, головним чином через відновлення сфери послуг.

Фунт стерлінгів також виграв від нічних даних, які показують, що британські підприємства зафіксували найшвидше зростання активності майже за рік, тоді як головний економіст Банку Англії Хью Пілл сказав, що на скорочення процентних ставок потрібен ще деякий час. Востаннє фунт стерлінгів подорожчав на 0,11% до 1,2461 долара після стрибка на 0,79% у попередній сесії.

Навпаки, ділова активність у США в квітні знизилася до чотиримісячного мінімуму через слабкий попит, тоді як темпи інфляції дещо знизилися, що свідчить про можливе полегшення для Федерального резерву.

Головний показник цього вийде в п'ятницю, коли ФРС оприлюднить ключовий показник споживчої інфляції - дефлятор PCE. За даними CME FedWatch Tool, шанси на перше зниження ставки до вересня на ринках наразі становлять 73%.

«Історія залишається такою, що економіка США є досить стійкою, і доки ми тримаємо економіку США в такому становищі - навіть із можливістю подальшого підвищення ставки ФРС - ризики для долара США все ще перекошені в бік зростання, - сказав Кайл Родда, старший аналітик з фінансових ринків Capital.com

Минулого тижня індекс долара досяг 5-1/2-місячного піку в 106,51, оскільки постійна інфляція змусила офіційних осіб ФРС сигналізувати про те, що не поспішають послаблювати політику.

Незважаючи на ширшу боротьбу долара у вівторок, він все-таки підвищився достатньо в один момент, щоб відзначити новий 34-річний максимум проти єни на рівні 154,88.

Цього тижня пара коливалась у надзвичайно вузькому діапазоні між цим максимумом і мінімумом у 154,50, при цьому трейдери побоювалися, що поштовх вище 155 може підвищити ризик інтервенції з продажу долара з боку японських чиновників. Востаннє курс долара незначно змінився до рівня 154,795 єн.

Міністр фінансів Японії Шунічі Судзукі у вівторок зробив найрішучіше на сьогоднішній день попередження щодо ймовірності інтервенції, заявивши, що зустріч минулого тижня з колегами США та Південної Кореї заклала основу для того, щоб Токіо діяв проти надмірних рухів єни.

Багато хто очікує, що на завершення дводенного засідання в п'ятницю Банк Японії залишить параметри політики та суми купівлі облігацій незмінними, лише минулого місяця підвищивши процентні ставки вперше з 2007 року.

І хоча центральний банк Японії, ймовірно, сигналізує про готовність знову посилити політику цього року, його надзвичайно обережний підхід, що залежить від даних, обмежив будь-яке зміцнення єни.

«Окрім фінансових витрат, довіра до японської влади може мати значний вплив, якщо валютна інтервенція не вдасться», - написала стратег Rabobank Джейн Фолі в примітці клієнта.

«Історично валютна інтервенція є найбільш успішною, якщо фундаментальні показники випадково змінюються на користь цієї валюти», - сказала вона. «USD/JPY може не знизитися до літа, і це передбачає, що ФРС може знизити ставки у вересні».