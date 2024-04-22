Валюти врівноважені, але обережні після виснажливого тижня

Євро та єна були відносно стабільними на початку азіатських торгів у понеділок, а долар США залишився біля своїх максимумів після неспокійних політичних та геополітичних подій минулого тижня.

Цього тижня увага прикута до єни, оскільки п'ятничний огляд політики Банку Японії (BOJ) є найважливішою подією в економічному календарі.

Єна досягла 154,70 за долар, що недалеко від 34-річного мінімуму минулого тижня в 154,79 і досить близько до рівня 155, який є наступним у списку попереджень трейдерів щодо можливого втручання японської влади.

Торгово-зважений індекс долара був вище 106, але нижче п'ятимісячних максимумів, яких він досяг минулого тижня після того, як коментарі представників Федеральної резервної системи і низка більш високих, ніж очікувалось, даних по інфляції змусили знизити очікування щодо зниження ставок.

Зниження напруженості на Близькому Сході, яка призвела до різкого зростання цін на долар, золото і сиру нафту в п'ятницю і підірвала фондові ринки, також допомогло стримати волатильність. Тегеран применшив значення удару безпілотника Ізраїлю у відповідь по Ірану, який, як видається, був спрямований на запобігання регіональній ескалації.

"У центрі уваги буде засідання Банку Японії, але ще занадто рано змінювати політику, і ринок не дає жодних шансів на зміну ставок", - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.

Говорячи про японські процентні свопи, Вестон сказав, що він не бачить "ніяких змін в ціні на цьму засіданні", але вбачає підвищення на 10 базисних пунктів до липня і на 25 б.п. до грудня.

Сильний долар переважав і на весняних зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні минулого тижня, а Сполучені Штати, Японія та Південна Корея виступили з рідкісною спільною заявою з цього питання.

Виступаючи після зустрічі фінансових лідерів Групи 20 у Вашингтоні, голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що японський центральний банк може знову підвищити відсоткові ставки, якщо падіння курсу ієни значно прискорить інфляцію, підкресливши дилему, яку створила слабка валюта для політиків.

Цього року єна була однією з панівних валют, що зазнали найбільших втрат по відношенню до долара, причому втрати зросли до 9%.

Проте, хоча переосмислення пом'якшення політики ФРС призвело до загального перегляду глобальних графіків зниження ставок, очікування того, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) і Банк Англії (Банк Англії) почнуть зниження ставок до середини року, все ще залишаються незмінними.

Голова ЄЦБ Мадіс Мюллер заявив у п'ятницю, що центральний банк може знизити процентні ставки "ще кілька разів" до кінця року після першого кроку в червні, якщо інфляція поводитиметься відповідно до очікувань, подібно до того, як натякнула президент ЄЦБ Крістін Лагард минулого тижня, не визначивши при цьому жодного напрямку руху процентних ставок.

Роберт Хольцманн з ЄЦБ, однак, сказав, що ЄЦБ, ймовірно, не буде знижувати ставки цього року так сильно, як планувалося, якщо ФРС не буде діяти.

Голова Банку Англії Ендрю Бейлі та заступник голови Дейв Рамсден минулого тижня натякнули на те, що інфляція у Британії сповільнюється, як і очікувалось. У п'ятницю фунт стерлінгів сягнув $1,2367, мінімуму середини листопада. Востаннє він був на рівні $1,2383.

Аналітики не бачать надто великого простору для подальшого зростання прибутковості казначейських облігацій США, враховуючи невелику кількість економічних даних до кінця місяця, а також те, наскільки вони вже зросли, оскільки інвестори переоцінюють очікування ФРС.

Дохідність дворічних облігацій цього місяця зросла на 38 базисних пунктів до поточного п'ятимісячного максимуму - близько 5,0070%.