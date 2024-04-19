Долар продовжує зростати другий тиждень поспіль, оскільки економіка США зростає швидше, ніж очікувалося

У п'ятницю ринки захлеснула хвиля неприйняття ризиків, що призвело до різкого падіння австралійського та новозеландського доларів, в той час як єна знайшла підтримку в зростанні безпекових активів після повідомлень ЗМІ про вибухи в Ірані.

Останні події викликали зростання занепокоєння щодо розширення війни між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході, що спонукало інвесторів до втечі в безпечніше місце, оскільки інвестори скуповували типові активи-притулки, такі як долар США та єна, а також казначейські облігації США і золото.

Чутливий до ризиків австралійський долар впав на 0,8% до $0,6370, а новозеландський долар - на 0,63% до $0,5864. Єна виросла більш ніж на 0,3% до 154,10.

Пізно ввечері в четвер телеканал ABC News повідомив, що ізраїльські ракети влучили по об'єкту в Ірані, посилаючись на американського чиновника.

На більш широкому ринку долар, що відроджується, продовжує зростати другий тиждень поспіль, оскільки економіка США зростає швидше, ніж очікувалося, і очікування інвесторів і політиків щодо траєкторії зниження ставок Федеральної резервної системи (ФРС) відсунули на другий план.

Зростання долара на 0,27% за тиждень було обмежене невеликою зупинкою ралі після рідкісного тристороннього попередження від міністрів фінансів США, Японії та Південної Кореї щодо падіння курсів валют двох азіатських країн, що підвищило ризик потенційної спільної інтервенції.

Це особливо актуально, оскільки азійські валюти, зокрема, перебувають під величезним тиском сильного долара.

"Символічно, що вони зробили цю спільну заяву", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

"З огляду на останні події, перспектива спільної азійської валютної інтервенції, безумовно, зростає. Я не впевнений, чи будуть США залучені до цієї інтервенції, тому що в кінцевому рахунку, сильніший долар США лише допоможе FOMC боротися з інфляцією".

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у четвер, що центральний банк може знову підвищити процентні ставки, якщо зниження курсу єни значно прискорить інфляцію, підкресливши, що валютні коливання можуть вплинути на час наступної зміни політики.

Коментарі Уеда з'явилися напередодні засідання Банку Японії з питань монетарної політики, яке відбудеться наступного тижня.

У той же час, фунт стерлінгів впав на 0,24% до $1,24075, втративши 0,3% за тиждень. Євро послабився на 0,19% до $1,06225 і мав зазнати незначних тижневих втрат.

Хоча очікування першого зниження ставки ФРС були перенесені на кінець цього року, трейдери очікують, що Європейський центральний банк почне цикл пом'якшення ставок у червні, що, ймовірно, ще деякий час утримуватиме спільну валюту на слабкому рівні.

"Як тільки ЄЦБ почне скорочення, стане очевидно, що світові центральні банки зіткнуться з різними циклами пом'якшення монетарної політики, і це лише посилить силу долара по відношенню до євро та інших основних валют", - сказав Конг з CBA.

Ф'ючерси на фонди ФРС зараз показують лише близько 40 базисних пунктів (б.п.) зниження ставок, які центральний банк США запланував на цей рік, що є значним відступом від 160 б.п. пом'якшення, яке очікувалося на початку року.

Зміна процентних очікувань відбулася на тлі низки стійких економічних даних США, які неодноразово перевершували очікування, а також на тлі інфляційного тиску, що все ще залишається високим.

Ці дані також призвели до того, що політики ФРС відмовилися від ринкових ставок на зниження ставок у США вже в червні, а голова Джером Пауелл на початку цього тижня також заявив, що монетарна політика повинна залишатися обмежувальною довше.

"Хоча пом'якшення політики може відбутися дещо пізніше, ніж очікувалося раніше, ми все ще вважаємо, що FOMC почне знижувати ставки до кінця року", - кажуть економісти Wells Fargo. "Ми очікуємо, що інфляція буде знижуватися протягом року, але прогрес, швидше за все, буде поступовим".

По відношенню до кошика валют долар США виріс на 0,1% до 106,28, зупинившись біля більш ніж п'ятимісячного максимуму 106,51.