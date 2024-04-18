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Ціни на золото стійко тримаються нижче $2400

08:39 18.04.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото відновилися після нічних втрат на азіатських торгах у четвер і залишилися нижче нещодавніх піків, оскільки побоювання щодо підвищення процентних ставок на довший термін і тиск сильного долара залишаються в грі.

Минулого тижня жовтий метал піднявся до рекордних максимумів, оскільки попит на прихісток збільшився після того, як Іран завдав удару по Ізраїлю. Але цього тижня побоювання більшого конфлікту дещо зменшилися, оскільки Ізраїль не став негайно відповідати на страйк.

Тиск з боку долара також дещо послабився цього тижня, оскільки в середу він відступив від більш ніж п'ятимісячних максимумів. Але перспектива підвищення відсоткових ставок на довший термін призвела до того, що золото мало скористалося цією слабкістю.

Спотове золото о 06:21 EET подорожчало на 0,6% до 2374,31 долара за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном виконання в червні трохи зросли до 2389,05 долара за унцію. Спотові ціни впали на 0,9% в середу на тлі деякої фіксації прибутку після зростання до рекордних максимумів понад 2340 доларів за унцію минулого тижня.

Цього тижня золото зазнало значної фіксації прибутку після досягнення рекордних максимумів, особливо після того, як через відсутність негайної ескалації ірансько-ізраїльського конфлікту на ринки повернувся певний апетит до ризику.

Спотові ціни на нафту все ще залишаються в зоні перекупленості, як показав їхній 14-денний індекс відносної сили. Але індикатор був близький до повернення на нейтральну територію нижче 70 пунктів - сценарій, який потенційно може підготувати золото до подальшого зростання в короткостроковій перспективі.

Проте подальше зростання золота залишається під питанням, в умовах підвищення процентних ставок в США. Сильні дані по інфляції та яструбині сигнали з боку Федерального резерву змусили трейдерів значною мірою скоригувати очікування щодо зниження ставки центральним банком у червні.

Інші дорогоцінні метали торгувалися в четвер різноспрямовано після того, як цього тижня також спостерігалося деяке ослаблення. Ф'ючерси на платину впали на 0,3% до $949,60 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,2% до $28,465 за унцію.

У четвер ціни на промислові метали повернулися до нещодавніх піків, отримавши вигоду від більш м'якого долара і ставок на те, що економічна стійкість США допоможе підтримати попит на метали.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,4% до $9 591 за тонну, наблизившись до дворічного максимуму, а одномісячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,5% до $4,3623 за фунт, також залишаючись близькими до дворічного максимуму.

Ф'ючерси на алюміній зросли на 0,6% до $2 589,0 за тонну.

Ціни на промислові метали зросли в останні тижні на очікуваннях скорочення поставок після того, як США та їхні союзники запровадили жорсткіші санкції проти російського експорту металів.

Ціни на мідь також зросли завдяки заявам кількох великих китайських металургійних заводів про скорочення виробництва.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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