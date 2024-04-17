Ціни на золото опускаються нижче $2 400 на тлі зменшення бетів на зниження ставок

Ціни на золото дещо знизилися на торгах в Азії в середу, оскільки "яструбині" коментарі високопосадовців Федеральної резервної системи США підтримали долар і прибутковість казначейських облігацій, що спричинило тиск на жовтий метал.

Але ціни на злитки все ще залишалися в межах нещодавніх піків, оскільки постійні побоювання щодо війни між Іраном та Ізраїлем підтримували попит на активи-прихістки.

Минулого тижня ціни на золото досягли рекордних максимумів, коли Іран завдав удару по Ізраїлю, і тепер ринки очікують на реакцію Єрусалиму, яка, за деякими даними, неминуча.

Спотове золото о 06:21 EET стабілізувалося на рівні $2 382,65 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, впали на 0,4% до $3 398,70 за унцію. У п'ятницю спотове золото досягло рекордних максимумів вище 2400 доларів за унцію.

Цього тижня ціни на золото знизилися з рекордних максимумів, оскільки високі показники інфляції і роздрібних продажів в США змусили трейдерів зменшити ставки на те, що ФРС знизить процентну ставку в червні.

Цю думку підтримав голова ФРС Джером Пауелл у вівторок, заявивши, що центробанк має мало впевненості у зниженні процентних ставок через високу інфляцію.

Коментарі Пауелла ще більше підвищили курс долара та дохідність казначейських облігацій. Долар виріс до більш ніж п'ятимісячних максимумів, чинячи тиск на сировинні ринки.

Трейдери оцінюють ймовірність того, що ФРС залишить ставки незмінними в червні, на рівні майже 80% - це різка зміна від попередніх ставок на зниження на 25 базисних пунктів, згідно з CME Fedwatch Tool.

Перспектива високих процентних ставок на тривалий термін не обіцяє нічого хорошого для золота, враховуючи те, що жовтий метал не пропонує прямої прибутковості. Це може обмежити подальше зростання золота, особливо з урахуванням того, що жовтий метал вже знаходиться в зоні перекупленості.

Інші дорогоцінні метали також відступили в середу. Ф'ючерси на платину впали на 0,6% до $965,10 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до $28,223 за унцію.

Ціни на промислові метали в середу тупцюють на місці після стрімкого зростання на попередніх сесіях, оскільки нові санкції щодо експорту російських металів вказали на жорсткість ринків. Але стійке зміцнення долара призвело до деякого відкату цін, так само як і перспектива підвищення ставок на довші терміни, що потенційно може стримувати попит.

Тримісячні ф'ю черси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні $9 465,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до $4,2995 за фунт.

Ф'ючерси на алюміній стабілізувалися на рівні $2 559,0 за тонну.

Нові санкції щодо російського експорту металів призвели до того, що минулого тижня ціни на метали зросли до 15-місячних максимумів. Позитивні економічні дані з Китаю також сприяли зростанню цін.