Азійські акції падають через хвилювання щодо рівня ставок у США, ВВП Китаю допомагає пом'якшити втрати

Азіатські акції різко впали у вівторок, слідом за падінням на Волл-стріт на тлі постійних побоювань з приводу геополітичної напруженості на Близькому Сході і високим рівнем процентних ставок в США на більш тривалий термін.

Але втрати китайських акцій були дещо меншими, ніж у їхніх аналогів, оскільки дані про валовий внутрішній продукт показали, що економіка країни в першому кварталі зросла більше, ніж очікувалося.

Тим не менш, настрої залишалися переважно ризикованими, особливо після того, як сильніші, ніж очікувалося, дані про роздрібні продажі в США посилили побоювання щодо тривкої інфляції та вищих процентних ставок на довший період часу. У понеділок індекси Волл-стріт різко впали, а ф'ючерси на американські фондові індекси також дещо знизились на торгах в Азії.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,5% і 1%, відповідно, після того, як дані показали, що ВВП в першому кварталі зріс на 5,3% - більше, ніж очікувалося, на 4,8%, а також після зростання на 4,8%, яке спостерігалося в попередньому кварталі.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,5%.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що китайська економіка перебуває на шляху до досягнення встановленого урядом цільового показника зростання ВВП на рівні 5% на рік, особливо на тлі тривалого стимулювання і деякого поліпшення споживчих витрат.

Але інші дані свідчать про те, що імпульс в китайській економіці може сповільнитися. У березні промислове виробництво зросло менше, ніж очікувалося, так само як і роздрібні продажі.

Тим не менш, китайські акції зростали протягом останніх двох місяців, відновлюючись після п'ятирічних мінімумів, досягнутих у січні. Аналітики Goldman Sachs у нещодавньому звіті зазначили, що вони очікують більшого зростання, хоча і лише в окремих секторах.

Азійські фондові індекси різко впали, оскільки настрої залишалися похмурими. Ринки очікували на відповідь Ізраїлю на масштабний удар Ірану, що стався на вихідних, який може спровокувати більш масштабну війну на Близькому Сході.

Японський індекс Nikkei 225 знизився на 1,9%, а південнокорейський KOSPI впав на 2,4%. Австралійський ASX 200 втратив 1,7%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття, а індійські акції вразливі до більшої фіксації прибутку після досягнення рекордних максимумів минулого тижня.

Побоювання щодо високого рівня процентних ставок у США на довший час були найбільшою больовою точкою для азійських ринків.

Основна увага зараз прикута до виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який має відбутися сьогодні, щоб отримати додаткові підказки щодо процентних ставок.

Цей виступ відбудеться після низки більш високих, ніж очікувалось, показників інфляції минулого тижня. До цього додались сильніші, ніж очікувалось, дані по роздрібним продажам в США, які ще більше підсилили інфляційні очікування.

Ця тенденція призвела до того, що трейдери почали оцінювати бети на те, що ФРС почне знижувати процентні ставки в червні, що створить тривалий тиск на фондові ринки в найближчі місяці.