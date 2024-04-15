Ціни на золото зростають до рекордних максимумів на тлі ірано-ізраїльських побоювань

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у понеділок і наблизилися до рекордних максимумів, оскільки попит на прихісток збільшився через напад Ірану на Ізраїль, хоча зміцнення долара обмежило значний приріст жовтого металу.

Ринки також чекали, як Ізраїль відреагує на удар Ірану, враховуючи, що атака завдала обмеженої шкоди, і що Тегеран також заявив, що цим кроком завершив свій наступ на Ізраїль. Це допомогло обмежити деякий попит на безпечний притулок.

Спотове золото зросло на 0,6% до 2357,81 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму в 2372,62 доларів за унцію на вихідних, в той час як червневі ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні 2373,0 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму в 2389,0 доларів за унцію.

Найбільшою підтримкою для цін на золото став ракетно-безпілотний удар Ірану по Ізраїлю, нанесений на вихідних, як передбачувана відплата за напад на іранське посольство в Сирії.

Цей крок ознаменував потенційний вступ Ірану в довготривалу війну між Ізраїлем і ХАМАСом, а також можливість більш масштабного конфлікту на Близькому Сході, в який можуть бути втягнуті і Сполучені Штати.

Але іранський удар, схоже, завдав обмеженої шкоди Ізраїлю. Ізраїльські міністри також заявили, що вони не планують негайних дій у відповідь на атаку.

США також намагалися деескалувати ситуацію, заявляючи, що не вдаватимуться до жодних дій у відповідь проти Ірану.

Це, разом із нещодавнім зміцненням долара, обмежило можливості для подальшого зростання золота. Перспективи жовтого металу також дещо затьмарила перспектива підвищення процентних ставок у США на довший термін після того, як минулого тижня були опубліковані більш високі, ніж очікувалося, показники інфляції.

Інші дорогоцінні метали відступили в понеділок. Ф'ючерси на платину впали на 0,7% до $985,05 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до $28,258 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь в понеділок були різноспрямованими на тлі тиску з боку сильнішого долара, а також слабких економічних сигналів з боку найбільшого імпортера - Китаю.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,4% до $9 457,0 за тонну, тоді як одномісячні ф'ючерси на мідь в США впали на 0,6% до $4,2888 за фунт.

Обидва контракти залишилися близькими до 15-місячних максимумів на тлі очікувань скорочення поставок, оскільки кілька великих китайських переробників заявили про скорочення поставок. Російський експорт міді також постраждав від нових санкцій з боку США і Великобританії.

Але цей оптимізм був дещо притуплений слабкими показниками інфляції і торгівлі з Китаю минулого тижня, які показали, що економічне зростання в найбільшому в світі імпортері міді залишається слабким.

Тим часом ціни на алюміній зросли в понеділок на перспективі скорочення поставок, оскільки США і Великобританія запровадили нові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Ф'ючерси на алюміній на Лондонській біржі металів зросли майже на 5% до $2,605,0 за тонну.