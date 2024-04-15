Азійські акції падають на тлі ірансько-ізраїльського конфлікту, Китай відновлюється завдяки підтримці уряду

Більшість азіатських акцій різко впали в понеділок, оскільки апетит до ризику був знижений через напад Ірану на Ізраїль, в той час як постійні побоювання щодо рівня високих ставок в США на більш тривалий термін також вплинули на ситуацію.

Китайські акції були єдиними лідерами за підсумками дня, відскочивши від більш ніж місячного мінімуму, оскільки Пекін пообіцяв більшу підтримку.

Регіональні ринки відстали від Уолл-стріт, яка впала в п'ятницю на тлі зростаючого занепокоєння щодо зниження ставок і слабких прибутків великих банків. Але ф'ючерси на американські фондові індекси трохи виросли на азіатських торгах.

Японський Nikkei 225 був серед найгірших показників за день, втративши 1,2%, оскільки інвестори продовжували фіксувати прибуток біля нещодавніх рекордних максимумів.

Дані, що свідчать про відновлення замовлень на основне машино будування в лютому - що вказує на поліпшення капітальних витрат - не змогли підтримати настрої. Дані по індексу споживчих цін за березень, які будуть опубліковані цього тижня, є ключовим моментом для японських ринків.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,8%, оскільки дані по торгівлі за березень показали обмежене зростання експорту, в той час як імпорт скоротився.

Австралійський ASX 200 втратив 0,5%, навіть незважаючи на те, що зростання цін на метали сприяло зростанню акцій деяких гірничодобувних компаній.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились негативно після того, як у п'ятницю індекс впав з рекордних максимумів.

Пізніше цього тижня також будуть опубліковані дані по інфляції в Індії.

Регіональні ринки боролися зі слабким апетитом до ризику після того, як іранський удар по Ізраїлю на вихідних посилив занепокоєння щодо більш широкої війни на Близькому Сході. Але вплив удару був обмеженим, і Тегеран також дав сигнал про завершення свого наступу на Ізраїль.

Азійські фондові індекси також показали слабке зростання після закриття Волл-стріт у п'ятницю. Американські фондові індекси впали після низки слабких звітів про прибутки найбільших банків.

Більш високі, ніж очікувалось, дані по інфляції, опубліковані минулого тижня, також призвели до того, що ринки значно зменшили очікування швидкого зниження відсоткових ставок.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 1,8% та 1,2% відповідно, відновившись після півторамісячних мінімумів, досягнутих минулого тижня.

Настрої щодо місцевих акцій також були підтримані повідомленнями місцевих ЗМІ про те, що уряд пообіцяв більшу підтримку місцевим ринкам капіталу.

Великі державні фонди, що підтримуються урядом, також купували акції великих китайських банків, що стало ключовим фактором підтримки фондових індексів Китаю.

Китайські ринки оговтались від низки слабких економічних даних минулого тижня, оскільки показники інфляції та торгівлі за березень не виправдали очікувань.

Акції в Гонконзі все ще відображали негативні настрої щодо Китаю. У понеділок індекс Hang Seng впав на 0,7%, що було спричинено втратами на материкових біржах.