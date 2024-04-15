Індекси Уолл-стріт різко знизилися на змішаній звітності, тривкій інфляції, геополітичних побоюваннях

Американські акції розпродавалися в п'ятницю після того, як результати найбільших американських банків не вразили, завершивши тиждень, який відзначився даними по інфляції, що вплинули на ринок, мінливими очікуваннями щодо політики Федеральної резервної системи США та геополітичною напруженістю.

Всі три основні індекси впали більш ніж на 1% і зафіксували збитки за тиждень.

Індекс S&P 500 зазнав найбільшого тижневого падіння у відсотках з січня, тоді як тижневе падіння промислового індексу Dow Jones було найбільшим з березня 2023 року.

"Коли ми дивимося на те, що сталося в макропросторі, інфляція погіршилася, і це створило додатковий тиск на компанії, на початку цього сезона звітів", - сказав Майк Діксон, керівник відділу досліджень Horizon Investments у Шарлотті, штат Північна Кароліна. "Всі трохи нервують і зосереджені на тому, наскільки хорошими мають бути звіти".

Результати трійки великих банків ознаменували неофіційний початок сезону звітності за перший квартал.

JPMorgan Chase & Co, найбільший банк США за розміром активів, показав зростання прибутку на 6%, але прогноз чистого процентного доходу не виправдав очікувань. Його акції впали на 6,5%.

Акції Wells Fargo & Co. знизилися після того, як прибуток впав на 7%, а чистий процентний дохід зменшився через слабкий попит на позики.

Citigroup зазнав збитків через витрати на виплати працівникам та страхування депозитів. Його акції впали на 1,7%.

Економічні дані цього тижня, особливо опублікований в середу звіт по індексу споживчих цін, який виявився вищим, ніж очікувалося, свідчать про те, що інфляція може бути більш стійкою, ніж вважалося раніше, що спонукає інвесторів переглянути очікування щодо термінів і масштабів зниження ставок Федеральним резервом США цього року.

"Це дуже реальний ризик, що ми не отримаємо жодного зниження ставок цього року", - сказав Діксон, додавши, що, хоча він не очікує підвищення ставок, ФРС, ймовірно, вважатиме за краще тримати їх на більш високому рівні довше.

"Зараз просто немає жодних даних, які б свідчили про те, що ФРС повинна знизити ставки", - сказав Діксон.

Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллінз сказала, що очікує на кілька знижень ставок цього року, навіть якщо інфляції може знадобитися деякий час, щоб повернутися до цільового рівня.

Остін Гулсбі, президент ФРБ Чикаго, сказав, що він, як і раніше, зосереджений на звіті про витрати на особисте споживання (PCE), який має бути опублікований 26 квітня, щоб отримати більш чітку картину просування інфляції до цільового рівня центрального банку.

"Геополітичні ризики важко передбачити, але вони можуть утримувати ціни на енергоносії на високому рівні, що не буде сприятливим для ситуації з ІСЦ".

Промисловий індекс Dow Jones впав на 475,84 пункти, або 1,24%, до 37 983,24. S&P 500 втратив 75,65 пунктів, або 1,46%, до 5 123,41, а Nasdaq Composite впав на 267,10 пунктів, або 1,62%, до 16 175,09.

Всі 11 основних секторів S&P 500 закрилися в мінусі, причому найбільше падіння зазнали сировинні галузі.

Акції Advanced Micro Devices і Intel впали на 4,2% і 5,2% відповідно після повідомлення про те, що китайські чиновники на початку цього року наказали найбільшій телекомунікаційній компанії країни поступово відмовитися від іноземних чіпів до 2027 року.

Акції U.S. Steel впали на 2,1% після того, як акціонери проголосували за схвалення запропонованого злиття з Nippon Steel Corporation.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 4,19 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 3,16 до 1 було на користь падаючих акцій.

Індекс S&P 500 показав 12 нових 52-тижневих максимумів і дев'ять нових мінімумів; індекс Nasdaq Composite зафіксував 35 нових максимумів і 211 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,67 мільярдів акцій, порівняно з 11,41 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.