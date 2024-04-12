Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єна обвалюється на тлі зростання прибутковості долара та казначейських облігацій США

08:13 12.04.2024 |

Фінанси

 

У п'ятницю єна намагалася відірватися від 34-річного мінімуму і прямувала до тижневого падіння, в той час як долар коливався біля п'ятимісячного максимуму разом з прибутковістю казначейських облігацій США, оскільки трейдери сильно скоротили бети на зниження ставок в США цього року.

Євро зазнав найсильнішого тижневого падіння за останні чотири місяці, частково під тиском відновлення долара США і очікувань того, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) може почати пом'якшення ставок в червні, ймовірно, раніше, ніж Федеральна резервна система (ФРС).

Востаннє єна трохи зросла до 153,17 за долар, затримавшись біля 34-річного мінімуму в 153,32 за долар, досягнутого на попередній сесії на тлі різкого зростання прибутковості казначейських облігацій США, за яким пара долар/єна має тенденцію уважно стежити.

Хоча рівень у 152 єни спочатку був сильним опором для долара через побоювання інтервенції з боку японської влади, високі показники інфляції в США в середу спричинили широке ралі по долару, який зрештою прорвав ключовий поріг.

"Прорив 152 пунктів був не зовсім проривом, це було більше схоже на вибух, - каже Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG. "Це було досить вражаюче".

"Вони повинні підтримати єну, вона у вільному падінні. Тож найближчим часом мають бути вжиті певні заходи. Питання в тому, на якому рівні і в який час вони вирішать вкласти гроші", - сказав він, маючи на увазі інтервенцію з Токіо для підтримки валюти.

Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі заявив у п'ятницю, що влада аналізує не лише нещодавні рівні єни, але й фактори, які впливають на рух валюти, доповнивши низку словесних інтервенцій з боку влади за останні тижні з метою зупинити падіння ієни.

У той же час, фунт стерлінгів знизився на 0,01% до $1,2553, а євро востаннє купували за $1,0726, трохи відійшовши від двомісячного мінімуму, досягнутого на попередній сесії.

Єдина валюта була на шляху до тижневої втрати більш ніж на 1% після того, як ЄЦБ в четвер утримав процентні ставки на рекордно високому рівні, як і очікувалося, але дав зрозуміти, що може почати знижувати їх вже в червні.

"Я думаю, що ЄЦБ зараз буде лідером в плані зниження ставок", - сказав Сикамор з IG.

Червневе зниження ставок ЄЦБ, ймовірно, випередить ФРС, яка, як очікується, почне пом'якшення ставок лише у вересні, після того, як сильніші, ніж очікувалося, показники споживчих цін у США перекреслили перспективи першого зниження ставок ФРС до кінця літа.

Ф'ючерси зараз вказують на пом'якшення монетарної політики ФРС цього року лише на 40 базисних пунктів, в порівнянні з приблизно 60 б.п. на початку тижня.

Хоча дані, опубліковані в четвер, показали, що ціни виробників у США помірно зросли в березні, що зменшило побоювання щодо відновлення інфляції, це не зупинило прибутковість казначейських облігацій США від досягнення нових максимумів на тлі різких змін в очікуваннях щодо процентних ставок в США.

Дохідність 10-річних облігацій востаннє була на рівні 4,5784%, наблизившись до п'ятимісячного піку в 4,5930%, досягнутого на попередній сесії.

Дохідність дворічних облігацій, яка зазвичай відображає короткострокові процентні очікування, дещо знизилася до 4,9482% після того, як у четвер вперше з листопада перевищила позначку 5%.

Відновлення сили долара також вплинуло на австралійський та новозеландський долари, які впали на 0,02%.

Австралійський долар знизився на 0,6% за тиждень, в той час як ківі втратив майже 0,3% за тиждень.

По відношенню до кошика валют долар США виріс на 0,01% до 105,28, утримуючись біля п'ятимісячного максимуму в 105,53, досягнутого на попередній сесії.

"На нашу думку, вже було важко виправдати короткострокове пом'якшення політики в контексті американської економіки, яка має сильні робочі місця і зростання реального ВВП, а також безробіття нижче 4%, - сказав Девід Дойл, голова економічного відділу Macquarie.

"Хоча учасники FOMC применшували зростання базової інфляції в січні і лютому, ми підозрюємо, що третій місяць поспіль стабільної інфляції змусить їх переглянути свою впевненість в її траєкторії.

"Тепер ми очікуємо лише одне зниження ставки на 25 б.п. у 2024 році".
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1676
  0,1444
 0,37
EUR
 1
 42,0190
  0,3426
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0136  0,18 0,47 39,5355  0,14 0,36
EUR 41,9182  0,08 0,19 42,7627  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0550  0,02 0,05 39,0800  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес