Єна обвалюється на тлі зростання прибутковості долара та казначейських облігацій США

У п'ятницю єна намагалася відірватися від 34-річного мінімуму і прямувала до тижневого падіння, в той час як долар коливався біля п'ятимісячного максимуму разом з прибутковістю казначейських облігацій США, оскільки трейдери сильно скоротили бети на зниження ставок в США цього року.

Євро зазнав найсильнішого тижневого падіння за останні чотири місяці, частково під тиском відновлення долара США і очікувань того, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) може почати пом'якшення ставок в червні, ймовірно, раніше, ніж Федеральна резервна система (ФРС).

Востаннє єна трохи зросла до 153,17 за долар, затримавшись біля 34-річного мінімуму в 153,32 за долар, досягнутого на попередній сесії на тлі різкого зростання прибутковості казначейських облігацій США, за яким пара долар/єна має тенденцію уважно стежити.

Хоча рівень у 152 єни спочатку був сильним опором для долара через побоювання інтервенції з боку японської влади, високі показники інфляції в США в середу спричинили широке ралі по долару, який зрештою прорвав ключовий поріг.

"Прорив 152 пунктів був не зовсім проривом, це було більше схоже на вибух, - каже Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG. "Це було досить вражаюче".

"Вони повинні підтримати єну, вона у вільному падінні. Тож найближчим часом мають бути вжиті певні заходи. Питання в тому, на якому рівні і в який час вони вирішать вкласти гроші", - сказав він, маючи на увазі інтервенцію з Токіо для підтримки валюти.

Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі заявив у п'ятницю, що влада аналізує не лише нещодавні рівні єни, але й фактори, які впливають на рух валюти, доповнивши низку словесних інтервенцій з боку влади за останні тижні з метою зупинити падіння ієни.

У той же час, фунт стерлінгів знизився на 0,01% до $1,2553, а євро востаннє купували за $1,0726, трохи відійшовши від двомісячного мінімуму, досягнутого на попередній сесії.

Єдина валюта була на шляху до тижневої втрати більш ніж на 1% після того, як ЄЦБ в четвер утримав процентні ставки на рекордно високому рівні, як і очікувалося, але дав зрозуміти, що може почати знижувати їх вже в червні.

"Я думаю, що ЄЦБ зараз буде лідером в плані зниження ставок", - сказав Сикамор з IG.

Червневе зниження ставок ЄЦБ, ймовірно, випередить ФРС, яка, як очікується, почне пом'якшення ставок лише у вересні, після того, як сильніші, ніж очікувалося, показники споживчих цін у США перекреслили перспективи першого зниження ставок ФРС до кінця літа.

Ф'ючерси зараз вказують на пом'якшення монетарної політики ФРС цього року лише на 40 базисних пунктів, в порівнянні з приблизно 60 б.п. на початку тижня.

Хоча дані, опубліковані в четвер, показали, що ціни виробників у США помірно зросли в березні, що зменшило побоювання щодо відновлення інфляції, це не зупинило прибутковість казначейських облігацій США від досягнення нових максимумів на тлі різких змін в очікуваннях щодо процентних ставок в США.

Дохідність 10-річних облігацій востаннє була на рівні 4,5784%, наблизившись до п'ятимісячного піку в 4,5930%, досягнутого на попередній сесії.

Дохідність дворічних облігацій, яка зазвичай відображає короткострокові процентні очікування, дещо знизилася до 4,9482% після того, як у четвер вперше з листопада перевищила позначку 5%.

Відновлення сили долара також вплинуло на австралійський та новозеландський долари, які впали на 0,02%.

Австралійський долар знизився на 0,6% за тиждень, в той час як ківі втратив майже 0,3% за тиждень.

По відношенню до кошика валют долар США виріс на 0,01% до 105,28, утримуючись біля п'ятимісячного максимуму в 105,53, досягнутого на попередній сесії.

"На нашу думку, вже було важко виправдати короткострокове пом'якшення політики в контексті американської економіки, яка має сильні робочі місця і зростання реального ВВП, а також безробіття нижче 4%, - сказав Девід Дойл, голова економічного відділу Macquarie.

"Хоча учасники FOMC применшували зростання базової інфляції в січні і лютому, ми підозрюємо, що третій місяць поспіль стабільної інфляції змусить їх переглянути свою впевненість в її траєкторії.

"Тепер ми очікуємо лише одне зниження ставки на 25 б.п. у 2024 році".