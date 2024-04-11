Долар зміцнюється, єна падає, оскільки ФРС скорочує ставки

Долар зміцнився в четвер після того, як більш високі, ніж очікувалося, дані по інфляції в США розвіяли тривалі очікування того, що ФРС почне цикл зниження ставок в червні, в той час як єна застигла на рівнях, які востаннє спостерігалися в середині 1990 року.

Падіння ієни до 34-річного мінімуму в 153,24 за долар США в середу повернуло побоювання щодо інтервенцій, оскільки влада в Токіо підтвердила, що не виключає будь-яких кроків для боротьби з надмірними коливаннями.

"Останні події відбуваються дуже швидко. Ми хотіли б належним чином відреагувати на надмірні рухи, не виключаючи жодних варіантів", - заявив головний валютний дипломат Японії Масато Канда.

Японія тричі втручалася на валютний ринок у 2022 році, коли єна скотилася до 32-річного мінімуму в 152 ієни за долар.

У четвер єна зміцнилася на 0,20% до 152,88 за долар, трохи нижче рівня 153,24, досягнутого в середу, після того, як дані показали, що індекс споживчих цін в США в березні виріс на 0,4% в місячному обчисленні в порівнянні з 0,3%, очікуваним економістами, опитаними агентством Reuters.

Кайл Родда, старший аналітик фінансового ринку Capital.com, очікує, що влада Токіо продовжить жорстку політику і втрутиться, якщо ситуація буде виглядати безладною.

"Дуже цікавим елементом є те, як Банк Японії врешті-решт впорається з цим ... Звідси ми можемо побачити більшу яструбиність, і це стане каталізатором для більш стійкого повороту", - сказав Родда.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив в середу, що центральний банк не буде безпосередньо реагувати на зміни валютних курсів при визначенні монетарної політики, відкинувши припущення ринку про те, що різке падіння ієни може змусити його підвищити процентні ставки.

Минулого місяця японський центральний банк поклав край восьмирічному періоду від'ємних процентних ставок, але з того часу єна залишається вкоріненою біля рівня 151 за долар.

Низькі процентні ставки в Японії вже багато років роблять ієну улюбленою валютою фінансування для операцій "керрі-трейд", в яких трейдери зазвичай позичають низькодохідну валюту, щоб потім продати її і вкласти виручені кошти в активи, деноміновані в більш дохідній валюті.

Після виходу інфляційних даних трейдери різко зменшили свої бети на зниження відсоткових ставок цього року, а також на те, коли Федеральний резерв почне цикл пом'якшення монетарної політики.

На додачу до цих сумнівів, протокол березневого засідання ФРС, опублікований в середу, показує, що політики вже були розчаровані нещодавніми показниками інфляції ще до останнього звіту.

Згідно з CME FedWatch Tool, ймовірність того, що ФРС знизить ставки в червні, становить 18%, порівняно з 50% до публікації даних по індексу споживчих цін, а наступною відправною точкою для зниження ставок є вересень.

Трейдери також оцінюють зниження ставок цього року на 43 базисних пункти, що набагато нижче, ніж 75 базисних пунктів пом'якшення, прогнозованих центральним банком США. На початку року трейдери передбачали зниження ставок у 2024 році більш ніж на 150 базисних пунктів.

За словами Кевіна Каммінса, головного американського економіста в NatWest, останні тенденції базового індексу споживчих цін рухаються в неправильному напрямку, щоб ФРС змогла отримати достатню впевненість щодо інфляції до червневого засідання FOMC.

"Тепер ми очікуємо, що перше зниження ставки (на 25 б.п.) відбудеться на вересневому засіданні (замість червневого), за яким послідують ще два зниження цього року".

Гарячий звіт про інфляцію призвів до того, що облігації Казначейства США різко зросли, а індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести конкурентів, у середу виріс більш ніж на 1% до майже п'ятимісячного піку 105,30. У четвер індекс був на рівні 105,13 .

Дохідність 10-річних казначейських облігацій на азіатській сесії трохи знизилась до 4,554%, вагаючись біля п'ятимісячного максимуму в 4,568%, якого вона досягла в середу.

Востаннє євро коштував $1,0744 після падіння на 1% в середу напередодні засідання Європейського центрального банку, яке відбудеться сьогодні. Очікується, що ЄЦБ залишить ставки без змін, але основна увага буде зосереджена на коментарях чиновників, щоб зрозуміти, чи стане червень відправною точкою для зниження ставок в регіоні.

Фунт стерлінгів востаннє був на рівні $1,2538, що на 0,06% вище за попередній день. Австралійський долар мало змінився і склав $0,651, а новозеландський долар подешевшав на 0,17% до $0,598.