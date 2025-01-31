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Обсяги касових оборотів банків торік суттєво зросли
16:55 31.01.2025 |
За 2024 рік обсяги касових оборотів банків зросли. Зокрема, обсяг надходжень готівки до кас банків збільшився на 13% порівняно з 2023 роком та становив 2,81 трлн грн. Видачі готівки з кас банків зросли трохи менше - на 12,5% - та досягли 2,86 трлн грн.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Регулятор пояснює це з позитивною економічною активністю впродовж 2024 року, якій сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню.
Так, обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видачами) за 2024 рік перевищують в середньому на 11% показники довоєнного 2021 року.
Водночас на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків впливали очікування населення, зокрема щодо тривалості війни та продовження обстрілів об'єктів критичної інфраструктури. Через це громадяни мали бажання сформувати певний запас готівки.
Найбільшими обсягами готівку з кас банки видавали (% від загального обсягу видатків):
* за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85,4% від загального обсягу видатків);
* для підкріплення операторів поштового зв'язку (3,7% від загального обсягу видатків);
* для придбання іноземної валюти у клієнтів (3,3% від загального обсягу видатків).
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були: торговельна виручка (31% від загального обсягу надходжень), операції клієнтів з використанням платіжних карток (23% від загального обсягу надходжень), надходження від продажу іноземної валюти (19,5% від загального обсягу надходжень), а також виручка від усіх видів послуг (12,8% від загального обсягу надходжень).
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