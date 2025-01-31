Долар США стабільний до євро, знижується до фунта і зростає проти єни

Долар США зміцнюється до японської єни, зберігає стабільність у парі з євро і знижується до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,39%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,03%.

Трейдери оцінюють перспективи грошово-кредитної політики провідних центральних банків на тлі отриманих статданих, а також чекають на прояснення ситуації з митами на імпорт у США.

У четвер Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три основні процентні ставки на 25 базисних пунктів (б.п.). Це рішення збіглося з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.

Інфляція в єврозоні наближається до цільових 2% і досягне цього рівня протягом 2025 року, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард під час пресконференції за підсумками засідання.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у січні збільшилися на 1,8% у річному вираженні, як і в грудні, ідеться у звіті Національного статистичного управління Insee, яке представило попередні дані. Консенсус-прогноз аналітиків, підготовлений Trading Economics, передбачав прискорення показника до 1,9%. Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни знизилися на 0,2%.

У Німеччині споживчі ціни в січні збільшилися на 2,8%, у річному вираженні, як і в попередньому місяці, свідчать попередні дані Федерального статистичного управління країни (Destatis). Показник збігся з очікуваннями аналітиків. Порівняно з груднем споживчі ціни знизилися на 0,2%.

У п'ятницю вийдуть дані про індекс витрат на особисте споживання (PCE) у США, який є ключовим для ФРС показником інфляції. Аналітики вважають, що в грудні зростання індексу прискорилося до 2,6% з листопадових 2,4%, а темпи підйому базового індикатора, без урахування цін на продукти та енергоносії, збереглися на рівні 2,8%.

У середу Федрезерв очікувано зберіг відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) у діапазоні 4,25-4,5% річних.

Економіка США в четвертому кварталі 2024 року збільшилася на 2,3% у перерахунку на річні темпи, згідно з попередніми даними міністерства торгівлі країни. Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 2,6%, повідомляє Trading Economics.

Трейдери очікують 1 лютого - дати, з якої президент США Дональд Трамп планував запровадити 25-відсоткові мита на імпорт із Канади та Мексики.

"Дії адміністрації США щодо врегулювання ситуації у відносинах з Канадою і Мексикою, ймовірно, стануть для ринку орієнтиром на майбутню торговельну політику Трампа, а тому можуть мати значний вплив на курси світових валют, - вважає аналітик ING Франческо Песоле. - Якщо Трамп не виконає свою погрозу до завтрашнього дня, ми можемо побачити зниження долара не лише проти канадського долара і мексиканського песо, а й проти інших валют, у котирування яких закладено ризики, пов'язані з митами (зокрема євро)".

Євро о 15:12 EET торгувався близько позначки $1,0395, приблизно на рівні закриття попередніх торгів.

Курс фунта до долара підвищився на 0,11%, до $1,2430.

Пара долар/єна зросла на 0,38%, долар торгувався по 154,87 єни.

Базова інфляція в Японії все ще трохи нижча за цільовий рівень центрального банку в 2%, заявив глава Банку Японії Кадзуо Уеда, наголосивши, що він не поспішає підвищувати процентні ставки.

"Наша мета - домогтися помірного зростання цін, супроводжуваного впевненим зростанням заробітної плати", - заявив Уеда в п'ятницю в парламентському комітеті.

Тим часом, опубліковані раніше в п'ятницю дані показали, що інфляційний тиск в Японії зберігається. Загальна споживча інфляція в Токіо, що вважається індикатором загальнонаціональних цінових тенденцій, у січні прискорилася до 3,4% у річному обчисленні з 3% місяцем раніше.

