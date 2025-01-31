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Артур Еш
Нацбанк посилить контроль за продажем пам’ятних монет. Необхідно буде пройти верифікацію
14:54 31.01.2025 |
Інтернет-магазин нумізматики Національного банку з 3 лютого запроваджує верифікацію облікових записів користувачів з використанням Системи BankID.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що це має підвищити прозорість та ефективність продажу нумізматичної продукції.
Зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис на сайті інтернет-магазину, отримають відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації. Після цього їм буде доступна процедура верифікації.
Нові користувачі з 3 лютого матимуть можливість пройти ідентифікацію та верифікацію особи з використанням Системи BankID одразу під час реєстрації.
"Тепер на технологічному рівні блокуватиметься можливість створення для однієї й тієї ж особи більше одного облікового запису в інтернет-магазині. Відповідно ще більше клієнтів матимуть змогу комфортніше та простіше придбати нумізматичну продукцію НБУ, яка має обмежені тиражі", - зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
Щоб пройти верифікацію користувача через Систему BankID Нацбанку потрібно здійснити такі кроки:
* натиснути на позначку з логотипом "BankID НБУ", відображену на екрані користувача під час входу в особистий кабінет інтернет-магазину;
* після переспрямування на сторінку Системи BankID НБУ обрати зі списку один із банків України, де користувач вже має відкритий рахунок;
* пройти багатофакторну автентифікацію на стороні обраного банку;
* надати банку згоду на передачу персональних даних.
Після проходження процедури верифікації користувач буде проінформований про її результат в особистому кабінеті.
У разі виявлення дублювання облікових даних користувача акаунт, що дублюється, буде автоматично заблоковано.
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