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АНАЛІТИКА

Нацбанк посилить контроль за продажем пам’ятних монет. Необхідно буде пройти верифікацію

 

Інтернет-магазин нумізматики Національного банку з 3 лютого запроваджує верифікацію облікових записів користувачів з використанням Системи BankID.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що це має підвищити прозорість та ефективність продажу нумізматичної продукції.

Зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис на сайті інтернет-магазину, отримають відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації. Після цього їм буде доступна процедура верифікації.

Нові користувачі з 3 лютого матимуть можливість пройти ідентифікацію та верифікацію особи з використанням Системи BankID одразу під час реєстрації.

"Тепер на технологічному рівні блокуватиметься можливість створення для однієї й тієї ж особи більше одного облікового запису в інтернет-магазині. Відповідно ще більше клієнтів матимуть змогу комфортніше та простіше придбати нумізматичну продукцію НБУ, яка має обмежені тиражі", - зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Щоб пройти верифікацію користувача через Систему BankID Нацбанку потрібно здійснити такі кроки:

* натиснути на позначку з логотипом "BankID НБУ", відображену на екрані користувача під час входу в особистий кабінет інтернет-магазину;

* після переспрямування на сторінку Системи BankID НБУ обрати зі списку один із банків України, де користувач вже має відкритий рахунок;

* пройти багатофакторну автентифікацію на стороні обраного банку;

* надати банку згоду на передачу персональних даних.

Після проходження процедури верифікації користувач буде проінформований про її результат в особистому кабінеті.

У разі виявлення дублювання облікових даних користувача акаунт, що дублюється, буде автоматично заблоковано.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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