Європейські фондові ринки зростають на звітностях і статданих

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються в п'ятницю.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 о 12:54 EET підвищився на 0,58%, до 541,98 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,5%, німецький DAX - 0,33%, CAC 40 - 0,51%, італійський FTSE MIB - 0,48%, іспанський IBEX 35 - 0,18%.

Трейдери вивчають корпоративну звітність, що надходить, та очікують на ключові дані щодо інфляції.

У четвер Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.), як і очікували аналітики та учасники ринку.

Інфляція в єврозоні наближається до цільових 2% і досягне цього рівня протягом 2025 року, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард під час прес-конференції за підсумками засідання. При цьому вона додала, що вважає передчасним обговорення термінів припинення пом'якшення грошово-кредитної політики.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у січні збільшилися на 1,8% у річному вираженні, як і в грудні, ідеться у звіті Національного статистичного управління Insee, яке представило попередні дані. Консенсус-прогноз аналітиків, підготовлений Trading Economics, передбачав прискорення показника до 1,9%.

Споживчі ціни в січні знизилися на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, коли вони зросли на аналогічну величину. Аналітики очікували, що показник не зміниться.

Пізніше в п'ятницю будуть опубліковані дані про динаміку споживчих цін у Німеччині.

Роздрібні продажі в Німеччині в грудні впали на 1,6% відносно попереднього місяця, повідомило Федеральне статистичне агентство країни (Destatis). Це стало несподіванкою для аналітиків, які очікували в середньому підвищення на 0,2%.

Безробіття в Німеччині в січні збільшилося до 6,2% порівняно з 6,1% місяцем раніше, повідомило Федеральне агентство з працевлаштування ФРН. Це максимальний показник із жовтня 2020 року. Кількість безробітних у Німеччині поточного місяця зросла на 11 тис. Аналітики в середньому прогнозували зростання кількості безробітних на 14 тис. і підйом безробіття до 6,2%, за даними Trading Economics.

Зростання цін на житлову нерухомість у Великій Британії в січні сповільнилося до 4,1% у річному вираженні після максимального за 2,5 року підвищення на 4,7% місяцем раніше, йдеться в повідомленні британського іпотечного товариства Nationwide Building Society. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав зростання цін на 4,3%.

У складі Stoxx Europe 600 лідирує британська інжинірингова компанія Smiths Group (+11,1%). Компанія повідомила про намір продати частину своїх підрозділів, щоб зосередитися на «високопродуктивних промислових технологіях», а також розширити програму викупу акцій.

Папери шведського виробника вимірювальних приладів Hexagon AB дорожчають на 7,9%, данського виробника антиалергенних препаратів ALK-Abello A/S - на 7,6%.

Котирування акцій швейцарської фармацевтичної компанії Novartis AG додають 3,5%. У четвертому кварталі компанія збільшила чистий прибуток на 6%, а її базовий операційний прибуток і виручка перевершили очікування аналітиків.

Акції італійського виробника одягу та аксесуарів класу "люкс" Salvatore Ferragamo зростають у ціні на 7,9%. Компанія повідомила про значне зростання прямого продажу споживачам у четвертому кварталі в усіх регіонах, окрім Китаю, назвавши це обнадійливим фактором. Загалом же за 2024 рік виручка Salvatore Ferragamo зменшилася на 10,5% - до 1,035 млрд євро, що приблизно збіглося з консенсус-прогнозом опитаних Visible Alpha аналітиків 1,03 млрд євро.

Найгіршу динаміку в Stoxx Europe 600 демонструють фінська телекомунікаційна компанія Elisa Oyj (-4,8%), фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia Corp. (-3,1%) і шведський виробник побутової техніки Electrolux AB (-3%).