Для страхування експорту української агропродукції потрібно знайти додатково $1 млрд - міністр Коваль

Для розширення повноважень Експортно-кредитного агентства (ЕКА) щодо страхування експорту зернових культур і біржових товарів (commodity) Україна має винайти додатково приблизно $1 млрд, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Мінагрополітики з Мінекономіки провели розрахунки, і можу сказати, що на це (страхування військових ризиків при експорті зерна та біржових товарів - ІФ-У) потрібно десь $1 млрд. Ми рахували із розрахунку 5 млн тонн на $200, і от у нас $1 млрд", - пояснив він на Grain Storage Forum у Києві в п'ятницю.

Відповідаючи на запитання, чи є в України можливість залучити такі гроші на міжнародних майданчиках для створення подібного фонду і нарощування Україною агроекспорту, міністр запевнив, що уряд розглядає можливості в усіх чинних інституціях і шукатиме додаткові кошти для страхування агропродукції від військових ризиків при експорті.

Водночас Коваль визнав, що в українському агросекторі є велика проблема з доступністю до дешевих фінансових ресурсів.

"Ми багато чуємо позитивних відгуків про програму "5-7-9". Вона дійсно спрацювала, тому її продовжено до 2026 року. Якщо говорити про кількість кредитів в аграрній економіці, це надзвичайно низький показник. При тому, що Україна виробляє агропродукції приблизно на 1,2 трлн грн, кількість залучених кредитів на даний цей момент становить лише близько 9% - трохи більше 100 млрд грн. Це свідчить, що підприємство, яке займається виробництвом і торгівлею, недофінансовано", - зауважив міністр.

За його словами, світовий показник, що вказує на достатність кредитування, - становить 50%, а в США він на рівні 202% до валового внутрішнього продукту.

Коваль вказав на необхідність артикулювання цієї проблеми на всіх рівнях, зокрема у спілкуванні з міжнародними інституціями та банками, а також передекспортного фінансування і страхування експорту агропродукції.

За його інформацією, нещодавно в Міністерстві аграрної політики відбулася зустріч із представниками 15 найбільших банків, де було напрацьовано певний алгоритм залучення міжнародних коштів. У найближчій міжнародній поїздці у складі міжурядової делегації братиме участь представник державного банку, який допоможе проводити переговори з потенційними партнерами щодо покриття ризиків для доставки українського продовольства державам, які його потребують.

Коваль також розповів, що уряд пропрацьовує питання фінансування за доставлену продукцію до країн, де акредитиви становлять понад 270 днів.

"У нас валютна виручка має зайти в державу за 180 днів, а акредитиви в деяких країнах - понад 270 днів. Це важливий момент. Лише потім постає питання застосування інструментарію Експортно-Кредитного Агентства та наповнення його коштами. Будь-яка зустріч із міжнародними фінансовими партнерами закінчується посіяним нами зерном і донесенням того, що саме українські аграрії потребують і чим нам можна предметно допомогти", - сказав міністр.

Він також нагадав, що Україна поставляє агропродукцію в нестабільні регіони, чим знижує світовий міграційний тиск. За його словами, міжнародна спільнота має усвідомити, що краще допомогти Україні вистояти, посіяти, зібрати, експортувати, ніж потім мати проблему з мігрантами на своїй території.

"Це не просто економічне завдання, це ще і демографічне, і політичне завдання. Ми дуже розраховуємо на зовнішню допомогу", - резюмував міністр агрополітики.