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АНАЛІТИКА

Торік обсяг гривневих коштів фізосіб у банках зріс на 12%, бізнесу - на 19% - Пишний

18:07 31.01.2025 |

Фінанси

 

Обсяг гривневих коштів клієнтів у банках у 2024 році зріс на 260 млрд грн і станом на 1 січня 2025 року сягнув 1,907 трлн грн.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, передає Укрінформ.

"За рік обсяг гривневих коштів фізичних осіб у банках, за оперативними даними, зріс на 82 млрд грн, або на 12%; бізнесу - на 178 млрд грн, або на 19%. Приріст з початку повномасштабного вторгнення становить 89% за коштами населення та 123% за коштами бізнесу", - ідеться у повідомленні.

За словами Пишного, станом на 1 січня 2025 року обсяг гривневих коштів клієнтів у банках сягнув 1,907 трлн грн, з яких 793 млрд грн - на рахунках населення, а 1,114 трлн грн - на рахунках бізнесу.

Він зауважив, що аналіз річної динаміки не виявив очевидних ознак невпевненості на ринку, оскільки частка строкових коштів фізосіб стабілізувалася на рівні близько 34%, а рівень доларизації коштів клієнтів знизився до 31%. При цьому обсяги коштів клієнтів зростали на рахунках у банках усіх груп - приватних, державних та з іноземним капіталом, а дія сезонних чинників була нетривалою та не мала відчутного впливу на стан ліквідності системи.

"Наразі кошти клієнтів залишаються основним джерелом фондування банків і становлять 92% зобов'язань. Ситуативні сезонні відпливи не вплинуть на стан ліквідності банківської системи, ураховуючи наявні у банків запаси ресурсів", - зауважив він.

Як повідомлялося, банківська система України успішно виконала другий етап переходу на нову трирівневу структуру капіталу згідно з вимогами ЄС - станом на 1 січня 2025 року капітал банків достатній для покриття всіх ключових ризиків.
 

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