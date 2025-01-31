Фінансові новини
- |
- 31.01.25
- |
- 20:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Торік обсяг гривневих коштів фізосіб у банках зріс на 12%, бізнесу - на 19% - Пишний
18:07 31.01.2025 |
Обсяг гривневих коштів клієнтів у банках у 2024 році зріс на 260 млрд грн і станом на 1 січня 2025 року сягнув 1,907 трлн грн.
Про це у Фейсбуці повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, передає Укрінформ.
"За рік обсяг гривневих коштів фізичних осіб у банках, за оперативними даними, зріс на 82 млрд грн, або на 12%; бізнесу - на 178 млрд грн, або на 19%. Приріст з початку повномасштабного вторгнення становить 89% за коштами населення та 123% за коштами бізнесу", - ідеться у повідомленні.
За словами Пишного, станом на 1 січня 2025 року обсяг гривневих коштів клієнтів у банках сягнув 1,907 трлн грн, з яких 793 млрд грн - на рахунках населення, а 1,114 трлн грн - на рахунках бізнесу.
Він зауважив, що аналіз річної динаміки не виявив очевидних ознак невпевненості на ринку, оскільки частка строкових коштів фізосіб стабілізувалася на рівні близько 34%, а рівень доларизації коштів клієнтів знизився до 31%. При цьому обсяги коштів клієнтів зростали на рахунках у банках усіх груп - приватних, державних та з іноземним капіталом, а дія сезонних чинників була нетривалою та не мала відчутного впливу на стан ліквідності системи.
"Наразі кошти клієнтів залишаються основним джерелом фондування банків і становлять 92% зобов'язань. Ситуативні сезонні відпливи не вплинуть на стан ліквідності банківської системи, ураховуючи наявні у банків запаси ресурсів", - зауважив він.
Як повідомлялося, банківська система України успішно виконала другий етап переходу на нову трирівневу структуру капіталу згідно з вимогами ЄС - станом на 1 січня 2025 року капітал банків достатній для покриття всіх ключових ризиків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Відсторонення Порошенка від роботи у ВР: запахло виборами?
ТОП-НОВИНИ
|Безрукова попросила Зеленського втрутитися в конфлікт довкола АОЗ
|Безрукова припиняє керування АОЗ, з 1 лютого тимчасове виконання обов'язків керівника покладено на Жумаділова - Міноборони
|Мін'юст пояснив статус Безрукової та Жумаділова в Агенції оборонних закупівель
|Україна отримає від Великої Британії 2 мільярди фунтів на закупівлю ППО. Кабмін схвалив законопроєкт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
У РУБРИЦІ
|Торік обсяг гривневих коштів фізосіб у банках зріс на 12%, бізнесу - на 19% - Пишний
|Обсяги касових оборотів банків торік суттєво зросли
|Долар США стабільний до євро, знижується до фунта і зростає проти єни
|Нацбанк посилить контроль за продажем пам’ятних монет. Необхідно буде пройти верифікацію
|Європейські фондові ринки зростають на звітностях і статданих
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7592 грн/$1
Бізнес
|Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport
|Гендиректор Microsoft визнав, що у стартапі DeepSeek є кілька справжніх інновацій
|SoftBank може стати найбільшим інвестором OpenAI: хоче вкласти до $25 млрд в ШІ-компанію
|Митці у США можуть відстоювати авторські права на роботи, створені за допомогою ШІ
|Toyota спрощує заправку воднем: нова технологія дасть змогу заправляти 40-тонні вантажівки за 8 хвилин
|Цивільний реактивний літак XB-1 уперше подолав надзвуковий бар'єр
|Apple несподівано впровадила підтримку Starlink в iOS 18.3 — супутниковий зв’язок вже працює