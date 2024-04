Wall St різко знизився, оскільки тривка інфляція затьмарила надії на зниження ставки

Американські фондові індекси впали в середу після того, як більш високі, ніж очікувалося, дані по інфляції розвіяли надії на те, що Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки вже в червні.

Всі три основні фондові індекси США різко знизилися на відкритті торгів після того, як індекс споживчих цін (ІСЦ), опублікований Міністерством праці, виявився вищим за консенсус-прогноз, нагадавши про те, що шлях інфляції до цільового рівня ФРС у 2% буде довгим і звивистим.

"Нестабільність інфляційних даних активувала інстинкт "спочатку продай, а потім задавай питання", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі. "І це розчарування спричинило побоювання не лише щодо потенційних термінів першого зниження ставки, але й щодо того, скільки таких знижень ми отримаємо".

Протокол березневого засідання ФРС відобразив стурбованість тим, що прогрес інфляції на шляху до цільового показника, можливо, зупинився, і обмежувальну монетарну політику, можливо, доведеться зберігати довше, ніж передбачалося.

"Лише тиждень тому (голова ФРС Джером) Пауелл натякнув на три скорочення, - додав Детрік. "Залишається тільки здогадуватися, чи змінилася його думка після того, як ми продовжуємо бачити дані, що не піддаються прогнозуванню".

На ціни на акції також тиснула прибутковість казначейських облігацій, яка перевищила 4,5%, досягнувши найвищого рівня з листопада.

Найбільше постраждали акції, чутливі до процентних ставок, а нерухомість готується до найбільшого одноденного процентного падіння з червня 2022 року.

Житлові фонди зафіксували найбільше денне падіння з 23 січня, а індекс Russell 2000 зазнав найкрутішого одноденного падіння з 13 лютого.

"Все, що пов'язане зі ставками, очевидно, сильно постраждало сьогодні, від нерухомості до житла і малих капіталізацій", - сказав Детрік.

Згідно з CME FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у червні знизилася до 16,5%, в порівнянні з 56,0% безпосередньо перед публікацією звіту.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 422,16 пункти, або 1,09%, до 38 461,51, S&P 500 втратив 49,27 пункти, або 0,95%, до 5 160,64, а Nasdaq Composite впав на 136,28 пункти, або 0,84%, до 16 170,36.

З 11 основних секторів S&P 500 всі, окрім енергетичного, завершили торги в мінусі, причому найбільшого падіння зазнали акції ринку нерухомості.

Інвестори тепер зосередяться на звіті про ціни виробників у четвер, який дасть чіткіше уявлення про березневу інфляцію та неофіційний початок сезону звітності за перший квартал. У п'ятницю тріо великих банків - JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc і Wells Fargo & Co - опублікують свої результати.

Аналітики очікують, що сукупний прибуток S&P 500 у першому кварталі зросте на 5,0% порівняно з минулим роком, згідно з даними LSEG. Це нижче, ніж 7,2% річного зростання прибутку за квартал, прогнозованого на 1 січня.

Більшість акцій мега-компаній, що зростають, впали, за винятком Nvidia Inc, яка зламала тенденцію, піднявшись на 2,0%.

Акції Alibaba, що котируються в США, зросли на 2,2% після того, як співзасновник компанії Джек Ма випустив меморандум для співробітників, в якому висловив підтримку зусиллям інтернет-гіганта з реструктуризації - рідкісний крок з боку мільярдера, який останні кілька років провів далеко від центру уваги.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що знижуються, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 5,93 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 3,58 до 1 надавало перевагу акціям, що знижуються.

Індекс S&P 500 досяг 4 нових 52-тижневих максимумів і 8 нових мінімумів; індекс Nasdaq Composite зафіксував 35 нових максимумів і 170 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,91 млрд. акцій, порівняно з 11,52 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.