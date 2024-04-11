Скорочення терміну повернення валютної агровиручки дало хороші результати, рішення про повернення його до 180 днів за Кабміном - НБУ

Національний банк України (НБУ) відзначає позитивні результати скорочення граничного терміну повернення валютної виручки від експорту окремих агропродуктів зі 180 до 90 днів, однак остаточне рішення на запит агросектору повернути 180-денний термін залишається за Кабінетом Міністрів, повідомив регулятор у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Пропозиції бізнесу щодо розширення граничних термінів розрахунків (з 90 до 180 днів - ІФ-У) з експорту окремих позицій агропромислової продукції надійдуть на розгляд Кабміну. Саме уряд наділений повноваженнями визначати пріоритети, ґрунтуючись на аналізі пропозицій профільних міністерств... Водночас Національний банк долучатиметься до цього аналізу, зокрема надаватиме власні розрахунки для всебічної оцінки ситуації", - йдеться в листі Нацбанку.

Зазначається, що в межах аналізу профільних міністерств береться до уваги виробничий цикл, особливості логістики за окремими товарами та галузями економіки.

"У разі надходження від Кабміну аргументованих рекомендацій щодо доцільності встановлення інших (відмінних від загальних) термінів розрахунків для операцій з експорту конкретних товарів, Національний банк опрацює їх у встановленому законодавством порядку", - зазначив центробанк.

Як зазначається в листі, позиція НБУ щодо важливості своєчасного повернення валютної виручки в Україну залишається незмінною.

"Це необхідно і для поліпшення стану платіжного балансу країни, що воює, та збільшення стійкості валютного ринку, і для наближення кроків НБУ щодо пом'якшення валютних обмежень для всіх підприємств. З огляду на це, Національний банк системно протидіє непродуктивному відтоку капіталу, зокрема вживає заходів для своєчасного повернення експортної виручки", - пояснила пресслужба регулятора.

За інформацією Нацбанку, обсяг надходження та продажу експортної виручки експортерами агропродукції помітно збільшився після скорочення в листопаді минулого року граничного терміну розрахунків за експортом окремих позицій зі 180 до 90 днів.

"Зокрема у лютому він перевищив показники грудня, а це виходить за межі звичної сезонності. Так, у попередні роки лютневі показники зазвичай навпаки були суттєво меншими, ніж у грудні. До того ж у лютому - на початку квітня на ринок фактично надходила експортна виручка від контрактів, за якими діяв і старий режим граничного терміну розрахунків, і новий", - ідеться в листі.

Як повідомлялося, НБУ 11 листопада 2023 року за зверненням Кабміну скоротив удвічі - зі 180 до 90 днів - граничні терміни розрахунків за експортними операціями 12 товарних груп із так званого аграрного розділу 1-24 УКТ ЗЕД з метою протидії нелегальному експорту зернових.

Минулого тижня, 5 квітня, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками звернення аграрних асоціацій та наради з Національним банком, Міністерством економіки, а також Міністерством аграрної політики та продовольства, скерував лист до Кабінету Міністрів із проханням розглянути можливість відновлення 180-денного терміну повернення валютної виручки для аграріїв, який було скорочено вдвічі.