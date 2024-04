Американські акції зростають, оскільки ринки готуються до даних по індексу споживчих цін і прибуткам

Індекси Nasdaq і S&P 500 продемонстрували скромне зростання у вівторок, за день до публікації основних даних по інфляції, але були обтяжені фінансовими акціями, оскільки інвестори готувалися до того, що в п'ятницю великі американські банки розпочнуть сезон звітності про прибутки.

Технологічний індекс Nasdaq Composite, підтриманий технологічними компаніями, виріс більш суттєво, а S&P 500 номінально виріс.

Промисловий індекс Доу-Джонса закрився практично без змін.

Індекс споживчих цін, який буде опублікований в середу, знаходиться в центрі уваги більшості інвесторів, оскільки вони коригують очікування щодо термінів і ступеня зниження ставок Федеральним резервом після сильних економічних даних, таких як сильний звіт по зайнятості, опублікований минулої п'ятниці.

"Ринки нервують через завтрашній звіт по індексу споживчих цін і купують захист (на тлі) зростаючого сприйняття того, що він може виявити некомфортно високий показник інфляції", - сказав Майкл Грін, головний стратег Simplify Asset Management у Філадельфії. "Ринок рухається до хеджування".

JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co і Citigroup Inc, завдяки результатам звітності в п'ятницю, стали трьома складовими банківського індексу S&P, які знизилися.

"Фінансові показники відкривають сезон звітності за перший квартал і часто задають тон", - сказав Білл Норті, старший інвестиційний директор U.S. Bank Wealth Management, Біллінгс, штат Монтана. "Ми дивимося на циклічні сфери як на індикатор здоров'я корпоративної Америки".

У той час як аналітики очікують, що інфляція продовжить знижуватися до цільового показника центрального банку США у 2%, Національна федерація незалежного бізнесу повідомила у вівторок, що оптимізм малого бізнесу в березні сягнув 11-річного мінімуму, а інфляція є найбільш нагальною проблемою.

"Подальше погіршення індексу настроїв малого бізнесу насправді дуже важливе, - додав пан Грін. "Це те саме, що ми спостерігали протягом останніх кількох циклів, коли великі компанії були добре захищені, тоді як малий бізнес перебував під надзвичайним тиском".

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 9,13 пунктів, або 0,02%, до 38 883,67. S&P 500 виріс на 7,52 пункти, або на 0,14%, до 5 209,91, а Nasdaq Composite додав 52,68 пункти, або 0,32%, до 16 306,64.

Дев'ять з 11 основних секторів S&P 500 закрилися з підвищенням, причому найбільший відсотковий приріст отримав сектор нерухомості. Найбільше відстали фінансові сектори.

Аналітики очікують, що сукупні прибутки S&P 500 у першому кварталі зростуть на 5,0% у річному обчисленні, порівняно з 7,2% на початку кварталу, згідно з даними LSEG.

Акції, пов'язані з криптовалютами та блокчейном, знизилися, слідуючи за падінням цін на біткоїн. Біржовий оператор Coinbase Global та компанія-розробник програмного забезпечення MicroStrategy впали на 5,5% та 4,8% відповідно.

Moderna була яскравою цяточкою, підскочивши на 6,2% після того, як індивідуальна вакцина від раку, розроблена виробником спільно з Merck, показала багатообіцяючі результати на ранній стадії випробувань.

Акції Alphabet Inc зросли на 1,1%, наблизивши компанію до порогу ринкової капіталізації в $2 трлн.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що впали в ціні, у співвідношенні 1,44 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,33 до 1 було на користь акцій, що ринуть вгору.

Індекс S&P 500 показав 13 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум; індекс Nasdaq Composite зафіксував 62 нових максимуми і 77 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,31 мільярда акцій, порівняно з 10,31 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.