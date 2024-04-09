Ціни на золото зростають, зберігають рекордні максимуми, випереджаючи інфляцію, - ФРС

Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах у вівторок, залишаючись на рівні рекордних максимумів, оскільки попит на жовтий метал як на безпечний притулок залишався оптимістичним в очікуванні нових сигналів щодо інфляції і процентних ставок в США.

У понеділок жовтий метал зріс до рекордних максимумів понад 2350 доларів за унцію, але трохи знизився з цих рівнів, оскільки долар і прибутковість казначейських облігацій залишалися сильними. Попит на золото як на актив-прихісток також залишався високим на тлі погіршення геополітичної ситуації на Близькому Сході і в Росії.

Спотове золото о 07:00 EET подорожчало на 0,2% до 2344,31 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, зросли на 0,5% до 2363,0 доларів за унцію. Спотове золото в понеділок досягло рекордного максимуму в $2 354,09 за унцію.

Зараз увага ринків зосереджена на даних по інфляції індексу споживчих цін за березень, які будуть опубліковані в середу.

Очікується, що вони покажуть, що інфляція в США залишається високою, а також вийдуть через кілька днів після приголомшливого звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі. Трейдери значно знизили свої очікування щодо зниження ставки ФРС в червні на останніх сесіях.

Окрім даних по індексу споживчих цін, в середу також будуть опубліковані протоколи березневого засідання ФРС. Хоча під час засідання ФРС подав кілька "голубиних" сигналів щодо зниження процентних ставок, низка чиновників ФРС, виступаючи після засідання, попередили, що стійка інфляція відтермінує будь-яке потенційне зниження ставок цього року.

Побоювання загострення геополітичної напруженості на Близькому Сході, особливо після того, як Іран погрожував військовими діями проти Ізраїлю, підтримували попит на золото, як на безпечний актив.

Триваючі зіткнення між Росією і Україною також вплинули на попит на безпечний притулок, а нещодавні удари по Запорізькій атомній електростанції викликали глобальну тривогу.

Інші дорогоцінні метали також зросли: ф'ючерси на платину зросли на 1,4% до $990,35 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до $27,950 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися у вівторок, але залишилися близькими до 15-місячних максимумів, досягнутих минулого тижня.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,4% до $9 407,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США - на 0,5% до $4,2717 за фунт.

Цього тижня основна увага була прикута до економічних сигналів з Китаю, який є найбільшим імпортером міді, а дані по інфляції і торгівлі будуть опубліковані цього тижня.

Ознаки скорочення поставок міді - після того, як провідні переробники в Китаї оголосили про скорочення виробництва - стали ключовим фактором недавнього ралі міді. Оптимізму щодо китайського попиту також сприяли позитивні дані індексу менеджерів із закупівель з цієї країни.