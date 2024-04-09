Долар не зміг отримати значний приріст від зростання прибутковості казначейських облігацій США

У вівторок долар був непевним, оскільки він не зміг отримати значний приріст від зростання прибутковості казначейських облігацій США, хоча це продовжувало тиснути на єну, яка нудилася біля багаторічних мінімумів і змушувала трейдерів бути напоготові до будь-яких ознак інтервенції.

Долар США додав 0,03% до 151,87 єни, утримуючись біля 34-річного максимуму в 151,975 єни, досягнутого минулого місяця, оскільки японські чиновники продовжували нарощувати свої зусилля з девальвації, намагаючись захистити валюту.

Міністр фінансів Шунічі Сузукі заявив у вівторок, що влада не виключає жодних варіантів у боротьбі з надмірними рухами єни, повторивши своє попередження, що Токіо готовий діяти проти нещодавнього різкого падіння валюти.

Загроза інтервенції з боку Токіо утримує долар від прориву рівня 152 єни, навіть незважаючи на те, що прибутковість казначейських облігацій США зростає.

"USD/JPY продовжить рухатись у вузькому діапазоні 151,0-152,5", - сказав Рьота Абе, економіст SMBC.

Він очікує, що японська влада втрутиться на валютний ринок, щоб "приборкати волатильність" у разі стрімкого зростання пари долар/єна.

На ширшому ринку, новозеландський долар виріс на 0,15% до $0,6041, відреагувавши на опитування приватного аналітичного центру, яке показало, що ділова довіра в країні в першому кварталі ослабла, оскільки бізнес зіткнувся з низкою несприятливих факторів.

Фунт стерлінгів зріс на 0,04% до $1,2658, в той час як євро стабілізувався на рівні $1,0860, утримуючись біля двотижневого максимуму.

Незважаючи на зростання прибутковості казначейських облігацій США, долар не зміг отримати значної підтримки, оскільки трейдери переглядають свої очікування щодо темпів і масштабів зниження ставок Федеральної резервної системи, які ринки закладають в ціни на кінець цього року.

По відношенню до кошика валют, долар США впав до двотижневого мінімуму на позначці 104,13.

І це при тому, що дворічна прибутковість казначейських облігацій у вівторок зросла до більш ніж чотиримісячного максимуму - 4,8010%, в той час як 10-річна прибутковість також трималася біля більш ніж чотиримісячного максимуму і востаннє становила 4,4278%.

Ф'ючерси зараз вказують на приблизно 60 базисних пунктів пом'якшення монетарної політики ФРС цього року, а ринки все більше сумніваються в тому, що цикл пом'якшення почнеться в червні.

"Вже кілька днів ми спостерігаємо зростаючу невідповідність між тим, що відбувається з казначейськими облігаціями США, зокрема, триваючим досягненням нового річного максимуму прибутковості казначейських облігацій, але долар не реагує на це", - сказав Рей Етрілл, керівник відділу валютної стратегії Національного Австралійського Банку.

"По суті, ми вважаємо, що є дві речі, на які слід звернути увагу. По-перше, ми бачимо все більше ознак поліпшення ситуації в решті світу за межами США... і я думаю, що зростання цін на сировинні товари, яке ми спостерігаємо, є симптомом - можна майже назвати це - глобальною рефляційною торгівлею".

У той же час, австралійський долар впав на 0,01% до $0,6604, в той час як китайський юань коштував 7,2437 за долар на офшорному ринку.

Хоча юань стабілізувався цього тижня частково завдяки нещодавній низці оптимістичних китайських економічних даних, валюта залишається на відстані витягнутої руки від 4-1/2 місячного мінімуму в 7,2364, якого вона досягла 3 квітня, незважаючи на більш жорсткі щоденні орієнтири центрального банку. Цього року він знизився на 1,8%.