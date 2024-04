Уолл-стріт закрилася без змін, оскільки інвестори чекають на індекс споживчих цін

Американські акції практично не змінилися на закритті нестабільної сесії в понеділок, оскільки сонячне затемнення відволікло увагу перед важливими даними по інфляції та початком сезону звітності за перший квартал.

S&P 500 та Dow зазнали мінімальних втрат, в той час як Nasdaq завершив торги номінально вище. Всі три індекси були стримані найвищою з листопада прибутковістю казначейських облігацій США після п'ятничного звіту по зайнятості, який був опублікований в п'ятницю.

Цей звіт підвищив ймовірність того, що Федеральний резерв може відкласти перше зниження процентної ставки на своєму щомісячному засіданні Комітету з операцій на відкритому ринку на довше, ніж очікувалося раніше.

"Уолл-стріт коригує очікування, щоб відобразити той факт, що ФРС може бути повільнішим у зниженні процентних ставок, і що тепер найбільша ймовірність того, що зниження ставок відбудеться на липневому засіданні FOMC, а не на червневому", - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research в Нью-Йорку.

У середу очікується, що березневий звіт Департаменту праці щодо індексу споживчих цін покаже незначне уповільнення щомісячного зростання цін і номінальне зниження річного базового показника, який не включає волатильні продукти харчування та енергоносії.

"Це, мабуть, кращий день для спостереження за затемненням, ніж для торгівлі акціями", - сказав Джей Хетфілд, генеральний директор і портфельний менеджер InfraCap в Нью-Йорку. "Я не думаю, що хтось хоче по-справжньому перепозиціонуватися, так чи інакше, напередодні CPI".

Очікується, що в річному обчисленні ІСЦ зросте до 3,4% з 3,2% в лютому, що підкреслить звивистий шлях інфляції до річної цілі ФРС в 2%.

Президент Федерального резервного банку Чикаго Остін Гулсбі заявив у понеділок, що центральний банк повинен враховувати, як довго він зможе підтримувати свою обмежувальну політику без шкоди для економіки.

"Коли я почув, що (Гулсбі) виступає на одному з них, я відчув полегшення, тому що я знаю, що він "голуб", - додав Хетфілд. "Отже, не було потреби турбуватися про те, що ринок обвалиться, поки всі дивляться на сонце".

Сезон звітності за перший квартал офіційно розпочинається в п'ятницю, коли будуть опубліковані дані найбільших американських банків JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc і Wells Fargo & Co.

Станом на п'ятницю аналітики очікують, що сукупний прибуток S&P 500 зросте на 5,0% у річному обчисленні, порівняно з 7,2% на початку кварталу, згідно з даними LSEG.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 11,24 пункти, або 0,03%, до 38 892,80. S&P 500 втратив 1,95 пункту, або 0,04%, до 5 202,39, а Nasdaq Composite додав 5,44 пункту, або 0,03%, до 16 253,96.

З 11 основних секторів S&P 500 шість закрилися з пониженням, причому акції енергетичного сектору зазнали найбільших відсоткових втрат.

Найбільше зросла нерухомість.

Акції Tesla зросли на 4,9% після того, як генеральний директор Ілон Маск заявив, що компанія представить свій безпілотний Robotaxi 8 серпня.

Акції, пов'язані з криптовалютами, також зросли, слідуючи за зростанням цін на біткоїн. Біржовий оператор Coinbase Global і фірма-розробник програмного забезпечення MicroStrategy виросли на 6,7% і 5,1% відповідно.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість зростаючих акцій перевищила кількість тих, що впали, у співвідношенні 1,57 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,30 до 1 було на користь зростаючих.

Індекс S&P 500 досяг 22 нових 52-тижневих максимумів і двох нових мінімумів; індекс Nasdaq Composite зафіксував 79 нових максимумів і 84 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 9,50 мільярдів акцій, порівняно з 11,53 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.