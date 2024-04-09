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Уолл-стріт закрилася без змін, оскільки інвестори чекають на індекс споживчих цін
07:52 09.04.2024 |
Американські акції практично не змінилися на закритті нестабільної сесії в понеділок, оскільки сонячне затемнення відволікло увагу перед важливими даними по інфляції та початком сезону звітності за перший квартал.
S&P 500 та Dow зазнали мінімальних втрат, в той час як Nasdaq завершив торги номінально вище. Всі три індекси були стримані найвищою з листопада прибутковістю казначейських облігацій США після п'ятничного звіту по зайнятості, який був опублікований в п'ятницю.
Цей звіт підвищив ймовірність того, що Федеральний резерв може відкласти перше зниження процентної ставки на своєму щомісячному засіданні Комітету з операцій на відкритому ринку на довше, ніж очікувалося раніше.
"Уолл-стріт коригує очікування, щоб відобразити той факт, що ФРС може бути повільнішим у зниженні процентних ставок, і що тепер найбільша ймовірність того, що зниження ставок відбудеться на липневому засіданні FOMC, а не на червневому", - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research в Нью-Йорку.
У середу очікується, що березневий звіт Департаменту праці щодо індексу споживчих цін покаже незначне уповільнення щомісячного зростання цін і номінальне зниження річного базового показника, який не включає волатильні продукти харчування та енергоносії.
"Це, мабуть, кращий день для спостереження за затемненням, ніж для торгівлі акціями", - сказав Джей Хетфілд, генеральний директор і портфельний менеджер InfraCap в Нью-Йорку. "Я не думаю, що хтось хоче по-справжньому перепозиціонуватися, так чи інакше, напередодні CPI".
Очікується, що в річному обчисленні ІСЦ зросте до 3,4% з 3,2% в лютому, що підкреслить звивистий шлях інфляції до річної цілі ФРС в 2%.
Президент Федерального резервного банку Чикаго Остін Гулсбі заявив у понеділок, що центральний банк повинен враховувати, як довго він зможе підтримувати свою обмежувальну політику без шкоди для економіки.
"Коли я почув, що (Гулсбі) виступає на одному з них, я відчув полегшення, тому що я знаю, що він "голуб", - додав Хетфілд. "Отже, не було потреби турбуватися про те, що ринок обвалиться, поки всі дивляться на сонце".
Сезон звітності за перший квартал офіційно розпочинається в п'ятницю, коли будуть опубліковані дані найбільших американських банків JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc і Wells Fargo & Co.
Станом на п'ятницю аналітики очікують, що сукупний прибуток S&P 500 зросте на 5,0% у річному обчисленні, порівняно з 7,2% на початку кварталу, згідно з даними LSEG.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 11,24 пункти, або 0,03%, до 38 892,80. S&P 500 втратив 1,95 пункту, або 0,04%, до 5 202,39, а Nasdaq Composite додав 5,44 пункту, або 0,03%, до 16 253,96.
З 11 основних секторів S&P 500 шість закрилися з пониженням, причому акції енергетичного сектору зазнали найбільших відсоткових втрат.
Найбільше зросла нерухомість.
Акції Tesla зросли на 4,9% після того, як генеральний директор Ілон Маск заявив, що компанія представить свій безпілотний Robotaxi 8 серпня.
Акції, пов'язані з криптовалютами, також зросли, слідуючи за зростанням цін на біткоїн. Біржовий оператор Coinbase Global і фірма-розробник програмного забезпечення MicroStrategy виросли на 6,7% і 5,1% відповідно.
На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість зростаючих акцій перевищила кількість тих, що впали, у співвідношенні 1,57 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,30 до 1 було на користь зростаючих.
Індекс S&P 500 досяг 22 нових 52-тижневих максимумів і двох нових мінімумів; індекс Nasdaq Composite зафіксував 79 нових максимумів і 84 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 9,50 мільярдів акцій, порівняно з 11,53 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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