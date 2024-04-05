Європейські ринки акцій падають на тлі загального відходу інвесторів від ризиків

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи падають у п'ятницю на тлі загального уникнення інвесторів від ризиків в умовах зростання геополітичної напруженості, а також невизначеності щодо перспектив грошово-кредитної політики.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:30 EET у п'ятницю опустився на 1,17%, до 504,86 пункту.

Британський FTSE 100 втратив 0,98%, німецький DAX - 1,57%, французький CAC 40 - 1,39%, італійський FTSE MIB - 1,7%, іспанський IBEX 35 - 1,53%.

Трейдери побоюються розростання конфлікту між Ізраїлем та Іраном, що може призвести до зростання цін на нафту. Влада Ізраїлю повідомила Вашингтон, що Іран готується до завдання ракетного удару по країні зі своєї території, повідомляє портал Axios з посиланням на ізраїльські джерела. Ізраїль попереджає, що такий крок викличе рішучу реакцію з ним і виведе нинішній конфлікт на інший рівень, пише Axios.

Тим часом останні заяви представників Федеральної резервної системи (ФРС) говорять про те, що питання пом'якшення грошово-кредитної політики в США може бути відкладене на більш далекий термін.

Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполісу Ніл Кашкарі заявив напередодні, що очікує лише на два зниження ставки американським ЦБ у 2024 році. Він додав, що прогрес в уповільненні інфляції в США зупинився, і цілком можливо, що Федрезерв взагалі не пом'якшуватиме грошово-кредитну політику цього року, якщо такий тренд продовжиться.

Експерти вважають, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) може розпочати зниження ставок раніше за Федрезерва, оскільки інфляція в єврозоні сповільнюється швидше, ніж очікувалося, тоді як у США її динаміка залишається нерівномірною.

Водночас, вони відзначають, що ЄЦБ необхідно бути обережним, оскільки суттєва розбіжність у монетарній політиці з ФРС може спровокувати різкі коливання на валютному та борговому ринках.

"Я не думаю, що ЄЦБ наважиться знизити ставки, якщо Федрезерв змінить свою риторику до літа", - каже головний економіст Allianz Людовік Субран, слова якого наводить газета Financial Times.

Озвучені раніше Федрезервом прогнози передбачають три зниження ставки по 25 базових пунктів цього року.

Статдані, опубліковані у п'ятницю, показали невелике зниження роздрібних продажів у єврозоні у лютому та слабке підвищення обсягу замовлень промислових підприємств Німеччини.

Роздрібні продажі в єврозоні позаминулого місяця зменшилися на 0,5% щодо січня, повідомило статистичне управління Європейського союзу (Eurostat). Аналітики в середньому прогнозували їхнє зменшення на 0,4%, за даними Trading Economics.

Замовлення промпідприємств Німеччини у лютому зросли на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, йдеться у звіті статистичного управління ФРН. Консенсус-прогноз експертів передбачав підвищення на 0,8%. У січні замовлення впали на 11,4%.

Серед лідерів зростання в Німеччині у п'ятницю - акції Siemens AG (-3,1%), Bayer (-2,8%), Siemens Energy (-2,6%), Munich Re (-2,5%), Deutsche Bank (-2,4%), BMW (-2,2%).

У Франції різко дешевшають папери Alstom (-2,8%), Eurofins Scientific SE (-2,6%), Saint Gobain (-2,4%), Stellantis NV (-1,7%).

Котирування акцій виробників товарів класу "люкс" LVMH, Hermes та Kering знизилися на 1,9%, 1,2% та 1,3% відповідно.

Вартість паперів фармкомпанії AstraZeneca опустилася на 0,9%, незважаючи на те, що компанія оголосила про успішні результати дослідження одного зі своїх препаратів для лікування онкологічних захворювань.

Капіталізація Telecom Italia знизилася на 1,3%. Телекомунікаційна компанія повідомила про залучення бридж-кредиту на суму 1,5 млрд. євро.