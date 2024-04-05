Азійські акції просідають на тлі посилення коливань щодо ставок напередодні виходу даних по зайнятості в США

Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю, слідуючи за нічним падінням на Уолл-стріт, оскільки яструбині сигнали чиновників Федеральної резервної системи, особливо напередодні ключових даних по заробітній платі, посилили невизначеність щодо зниження процентних ставок в США.

Побоювання загострення конфлікту на Близькому Сході - коли Іран погрожував військовими діями проти Ізраїлю - значною мірою стримували апетит до ризику. Обсяги регіональних торгів також були приглушені через вихідний день на китайському ринку.

Азійські фондові індекси слабко відірвались від Уолл-стріт, оскільки американські індекси впали більш ніж на 1% в четвер після того, як представники ФРС попередили, що стійка інфляція затримає будь-яке потенційне зниження процентних ставок цього року. Очікування даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які, як очікується, вплинуть на прогноз ФРС, також тримало ринки в напрузі.

Ф'ючерси на американські фондові індекси були стриманими на азіатських торгах.

Японський Nikkei 225 продемонстрував найгірший результат в Азії в п'ятницю, впавши на 2,5% до більш ніж двотижневого мінімуму.

Nikkei постраждав від тривалої фіксації прибутку після зростання до рекордних максимумів у березні. У квітні індекс також намагався просунутись вперед на фоні зростання невизначеності щодо шляху інфляції та монетарної політики в країні. В'язка інфляція може призвести до подальшого підвищення процентної ставки Банком Японії.

Експортно-орієнтовані акції зазнали найбільшого падіння на Nikkei, оскільки ієна відновилась після нещодавніх втрат і досягла двотижневого максимуму. Постійні погрози інтервенцій на валютному ринку з боку японського уряду були ключовим фактором відновлення ієни.

Японські фондові індекси також впали, а індекс TOPIX втратив 1,7%.

Інші азійські фондові індекси знизились, а акції технологічних компаній слідували за падінням своїх американських колег.

Південнокорейський індекс KOSPI впав більш ніж на 1%, а Samsung Electronics, найбільша акція індексу, впала на 1,5%, навіть незважаючи на те, що компанія прогнозувала значне зростання прибутку в першому кварталі.

Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 1,1%, з елементом наздоганяючої торгівлі після вихідного дня в четвер.

Австралійський ASX 200 впав на 0,9%, що було спричинено втратами в акціях великих банків та гірничодобувної промисловості. Дані в п'ятницю показали більше, ніж очікувалося, зниження торгового балансу Австралії в лютому, відзначене стійким падінням експорту залізної руди в Китай.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися у флеті після того, як у четвер індекс та індекс BSE Sensex 30 закрилися на рекордних максимумах.

Зростанню індексів сприяла купівля банківських і промислових акцій, що входять до складу індексу, на тлі певного позиціонування перед загальними виборами 2024 року. Настроям також сприяло відновлення акцій компаній з малою капіталізацією.

У центрі уваги також було завершення засідання Резервного банку Індії, яке відбудеться пізніше в п'ятницю. Очікується, що центральний банк залишить ставку репо на рівні 6,5%, але за його прогнозами щодо інфляції та економічного зростання будуть уважно стежити.