Долар стабільний, єна закріпилася біля 152

Долар у середу був на висоті, притиснувши єну до найнижчого рівня за останні десятиліття, хоча підвищена загроза валютної інтервенції з боку Токіо обмежила подальше падіння японської валюти.

Юань був стабільним після того, як опитування приватного сектору показало, що зростання активності у сфері послуг в Китаї прискорилося в березні, що свідчить про попереднє відновлення другої за величиною економіки світу.

Востаннє єна була на рівні 151,585 за долар, після падіння минулого місяця до 34-річного мінімуму в 151,975 після історичної зміни політики Банку Японії.

Хоча Банк Японії підвищив ставки вперше за 17 років, зобов'язання політиків не поспішати з подальшим підвищенням ставок завдало удару по єні, особливо з огляду на все ще значний розрив у дохідності між Японією та США.

Японські чиновники вже кілька днів не припиняють своїх зусиль, намагаючись захистити валюту, а нависла загроза інтервенції слугує жорстким опором для долара на рівні 152 єни, який деякі учасники ринку розглядають як червону лінію.

"Будь-яка пряма реакція на знецінення єни, швидше за все, надійде від Міністерства фінансів", - сказав стратег Morgan Stanley MUFG Securities Коічі Сугісакі в своїй записці.

"Ми не очікуємо, що будь-яка одностороння інтервенція на підтримку єни викличе більше, ніж тимчасове зниження USD/JPY, враховуючи, що такі дії нічого не скажуть про майбутній напрямок монетарної політики. Тим не менш, ми бачимо потенціал для інтервенцій, які можуть спровокувати різкіше, ніж зазвичай, падіння".

У той же час, євро виріс на 0,02% до $1,0772, перебуваючи на деякій відстані від більш ніж місячного мінімуму, досягнутого на попередній сесії, після того, як долар США пізно ввечері почав фіксувати прибутки.

Стерлінг знизився на 0,08% до $1,25675.

Долар, який у вівторок сягнув майже п'ятимісячного максимуму 105,10 проти кошика валют, востаннє був стабільним на рівні 104,76.

Цього тижня долар подорожчав на тлі чергової порції позитивних економічних даних зі США, які показали зростання промислового виробництва в березні вперше за 1,5 роки, більше, ніж очікувалося, нових замовлень на товари американського виробництва, а також все ще стійкий ринок праці.

"Ринки загалом зменшили свої очікування щодо зниження ставки FOMC протягом останніх тижнів, враховуючи сильні економічні дані США та тиск з боку чиновників FOMC", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

"Я думаю, що долар буде триматися досить добре в найближчій перспективі, і це буде зустрічним вітром для інших основних валют".

Трейдери очікують, що цього року Федеральний резерв знизить ставку приблизно на 70 базисних пунктів - менше, ніж прогнозував центральний банк, а початок циклу пом'якшення буде повністю визначений лише в липні.

Чиновники ФРС також дали зрозуміти, що вони не поспішають з послабленням ставок.

Китайський юань, який похитнувся через відновлення долара США, в останній раз становив 7,2341 за долар на внутрішньому ринку, перебуваючи біля 4,5-місячного мінімуму, досягнутого у вівторок.

Його офшорний аналог знизився на 0,03% до 7,2572 за долар.

Падіння юаня відбулося, незважаючи на деякі більш оптимістичні виробничі дані в Китаї, в тому числі в середу, коли вийшли дані по сектору послуг. Приватне опитування показало на початку тижня, що виробнича активність в Китаї в березні зросла найшвидшими темпами за останні 13 місяців, що послідувало за не менш оптимістичними офіційними показниками, опублікованими на вихідних.

Загальна думка аналітиків полягає в тому, що ще занадто рано святкувати позитивні результати, оскільки затяжна криза в секторі нерухомості залишається головним гальмом для другої за величиною економіки світу та довіри інвесторів.

"Учасники ринку все ще намагатимуться знизити курс юаня через економічні труднощі, з якими стикається китайська економіка. Фундаментальні показники все ще вказують на те, що ослаблення юаня є ймовірним у найближчій перспективі", - сказав Конг з CBA.

Австралійський і новозеландський долари, які часто використовуються як ліквідні проксі для юаня, також опинилися під тиском в результаті зміцнення долара і ослаблення юаня.

Австралійський долар знизився на 0,12% до $0,65095, а ківі - на 0,18% до $0,5959.