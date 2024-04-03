Азійські акції падають через землетрус на Тайвані, побоювання щодо ставок зберігаються

Більшість азіатських акцій впали в середу, оскільки руйнівний землетрус на Тайвані знизив апетит до ризику, в той час як невизначеність щодо подальшої долі процентних ставок в США також стимулювала тривалу фіксацію прибутку в регіоні.

Регіональні фондові індекси слабко відірвались від Волл-стріт, оскільки американські фондові індекси впали з майже рекордних максимумів у перші два торгові дні другого кварталу. Ф'ючерси на американські фондові індекси стабілізувалися на азіатських торгах.

Але занепокоєння щодо повного впливу землетрусу на Тайвані, який потряс острівну державу в середу вранці, було ключовим моментом суперечок на азіатських ринках.

Основний індекс Тайваню (Taiwan Weighted Index) впав на 0,8% в середу на тлі загальних втрат, оскільки настрої були підірвані землетрусом магнітудою 7,5 балів в країні.

Землетрус був найсильнішим на острові з 1999 року, він знеструмив кілька будинків, зруйнував громадську інфраструктуру, а також порушив роботу громадського транспорту по всьому острову.

Великий виробник мікросхем та індексний важковаговик TSMC, як повідомляється, призупинив виробництво на своїх місцевих заводах, а також евакуював персонал в деяких районах. Акції фірми, яка на сьогоднішній день є найдорожчою компанією Тайваню, впали більш ніж на 1%.

Окрім занепокоєння щодо Тайваню, на настрої на ширших азійських ринках також вплинула зростаюча невизначеність щодо того, коли саме Федеральний резерв почне знижувати процентні ставки, особливо напередодні ключових даних щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані цієї п'ятниці.

Ця невизначеність призвела до певної фіксації прибутку на ринках, які мали сильне зростання в першому кварталі 2024 року. Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,5%, ще більше відступивши від рекордних максимумів, досягнутих у березні. Після землетрусу на Тайвані в деяких частинах Японії, зокрема на Окінаві, було оголошено попередження про цунамі.

Австралійський ASX 200 знизився на 1,3%, також різко впавши з нещодавніх рекордних максимумів, в той час як різкі втрати в акціях технологічних компаній призвели до падіння південнокорейського KOSPI на 1,4%.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,5% кожен, відреагувавши на результати приватного опитування, які показали, що сектор послуг країни в березні виріс, як і очікувалося.

Офіційні дані, опубліковані минулого тижня, також показали, що виробничий сектор Китаю повернувся до зростання в березні, що потенційно є передвісником деякого відновлення економіки країни після року повільного зростання.

Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 1,2% на тлі втрат в основних акціях нових енергетичних транспортних засобів, які слідували за різким падінням акцій гіганта електромобілів Tesla Inc після того, як компанія опублікувала розчаровуючі результати поставок за перший квартал.

З іншого боку, ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття, при цьому індекс, ймовірно, буде слідувати за слабкістю своїх азіатських аналогів. Засідання Резервного банку Індії цієї п'ятниці також було в центрі уваги.