Долар стабільний, оскільки дані PCE визначають бети на зниження ставок у червні; ієна у фокусі

Долар загалом стабільний в понеділок, оскільки дані, що свідчать про зниження цін в США, підкріпили бети на те, що Федеральний резерв може знизити процентні ставки в червні, в той час як єна коливалася біля 152 за долар, тримаючи трейдерів в напрузі через загрозу інтервенції.

Індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) виріс на 0,3% в лютому, повідомило в п'ятницю Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі, в порівнянні з 0,4% зростанням, яке прогнозували економісти, опитані агентством Reuters.

Звіт також показав, що споживчі витрати минулого місяця зросли найбільше за останній рік, що підкреслює стійкість економіки. У п'ятницю більшість ринків по всьому світу були закриті.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл в п'ятницю заявив, що останні дані по інфляції в США "відповідають тому, що ми хотіли б бачити". Ці коментарі збігаються з його коментарями після засідання ФРС минулого місяця.

Ринки зараз оцінюють ймовірність зниження ставок ФРС в червні на рівні 68,5% проти 57% наприкінці минулого тижня, як показав інструмент CME FedWatch. Трейдери також оцінюють ймовірність зниження ставок на 75 базисних пунктів цього року.

Стратеги Citi заявили, що ФРС залишається на шляху до початку зниження ставок в червні. "Якщо активність збережеться, ФРС може знизити ставку тричі цього року. Але подальше пом'якшення ситуації на ринках праці змушує нас очікувати п'яти знижень ставок цього року".

Євро виріс на 0,06% до $1,07945, тримаючись біля свого більш ніж місячного мінімуму в $1,0769, досягнутого минулого тижня. Курс фунта стерлінгів склав $1,2637, що на 0,12% вище за попередній день.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти проти шести конкурентів, знизився на 0,038% до 104,42, але залишився близьким до шеститижневого максимуму в 104,73, якого він досяг минулого тижня.

Основна увага на валютному ринку прикута до єни, оскільки її рух до рівнів, які востаннє спостерігалися в 1990 році, відроджує загрозу інтервенції з боку японської влади.

У середу єна досягла 34-річного мінімуму по відношенню до долара на рівні 151,975, а в понеділок востаннє була на рівні 151,315 за долар, тобто трохи сильнішою.

Японія здійснила інтервенції на валютному ринку у 2022 році, спочатку у вересні, а потім у жовтні, коли єна впала до 32-річного мінімуму в 152 єни за долар.

Плани Японії щодо єни залишаються важко передбачуваними. Її фінансовий рік закінчився, а це означає, що Банку Японії не потрібно турбуватися про те, що раптовий рух єни вплине на баланси.

Але новини про екстрену зустріч трьох монетарних органів - Міністерства фінансів, Банку Японії та Агентства фінансових послуг - минулого тижня, а також заяви чиновників, схоже, допомогли єні повернутися з 34-річного мінімуму.

Міністр фінансів Шунічі Сузукі заявив у понеділок, що він не виключає варіантів протидії надмірному руху валюти і буде реагувати належним чином, повторивши своє застереження щодо швидких рухів ієни.

Аналітики Citi все ще очікують, що японська влада втрутиться десь в зоні 152-155 за долар, вказуючи на те, що єна також ослабла по відношенню до китайського юаня.

"Ми не очікуємо, що Мінфін втрутиться в курс китайського юаня, але подальше зростання цієї валютної пари може стати одним з факторів, який заохочує валютні інтервенції з боку Японії", - йдеться в клієнтській записці, опублікованій в п'ятницю.

В інших валютах, австралійський долар виріс на 0,21% до $0,654, в той час як новозеландський долар виріс на 0,20% до $0,599.