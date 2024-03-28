Азійські акції нерішучі перед новими заявами щодо ставок в США; Nikkei падає

Більшість азіатських акцій рухалися у флетово-низькому діапазоні в четвер, оскільки настрої залишалися напруженими напередодні ключових даних по інфляції в США і виступів чиновників Федеральної резервної системи, в той час як японський індекс Nikkei різко впав після нещодавнього зростання.

Регіональні ринки в основному відмахнулися від сильного імпульсу з Уолл-стріт, після того як яструбині коментарі глави ФРС Крістофера Уоллера знову викликали побоювання щодо підвищення процентних ставок на довший термін.

Ф'ючерси на американські фондові індекси впали на торгах в Азії, оскільки основна увага зараз прикута до даних по індексу цін PCE - ключового показника інфляції ФРС - і до нових виступів чиновників ФРС в п'ятницю.

Японський індекс Nikkei 225 впав більш ніж на 1% в четвер, так само як і TOPIX, оскільки кілька акцій-важковаговиків торгуються після виплати дивідендів.

Втрати у важковаговиків індексу, включаючи SoftBank Group, SoftBank Corp та Tokyo Electron Ltd. вплинули на японські індекси, оскільки всі вони торгувались після виплати дивідендів.

Японські ринки різко зросли в середу, оскільки різке падіння єни до мінімумів 1990 року підтримало експортно-орієнтовані акції. Але в четвер вони розвернули більшу частину нещодавніх прибутків, причому японські ринки також зіткнулися з посиленням опору після ралі до рекордних максимумів на початку березня.

Австралійський ASX 200 досяг рекордного максимуму на менш яструбиному прогнозі РБА

Австралійський індекс ASX 200 став лідером в Азії, піднявшись на цілих 1% до рекордного рівня 7 901,20 пунктів.

Індекс був підтриманий загальним зростанням, в той час як акції гірничодобувних і банківських компаній також зросли.

Настрої на австралійських ринках підсилилися завдяки зростанню ознак уповільнення інфляції в країні, що, в свою чергу, представляє менш яструбиний прогноз для Резервного банку Австралії.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що роздрібні продажі в Австралії в лютому зросли трохи менше, ніж очікувалося, хоча більша частина зростання була викликана одноразовими витратами на концерти Тейлор Свіфт.

Дані за четвер також вийшли після того, як на початку тижня були опубліковані м'якші, ніж очікувалось, показники споживчої інфляції.

Азійські фондові індекси залишались у вузькому діапазоні і були налаштовані на низькі показники цього тижня, оскільки настрої залишались напруженими в очікуванні нових економічних сигналів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,4% і 0,3%, відповідно, після різкого падіння на початку тижня через побоювання щодо уповільнення економічного зростання і погіршення торгових зв'язків з США.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,4%, також потроху відновлюючись після нещодавніх втрат.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,1%, оскільки ралі в акціях технологічних компаній охололо.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились з незначним від'ємним значенням, хоча індекс, швидше за все, залишиться закріпленим вище 22 000 пунктів.