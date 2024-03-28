Долар міцний, єна чекає на інтервенцію

На міжнародному валютному ринку долар лідирував, чому частково сприяли коментарі голови ФРС Крістофера Уоллера, який пізно ввечері в середу заявив, що не варто поспішати зі зниженням відсоткових ставок.

Хоча ймовірність першого зниження ставки ФРС в червні становить понад 50%, трейдери все частіше роблять ставки на аналогічні кроки Європейського центрального банку і Банку Англії в цьому місяці.

Центральний банк Швеції в середу дав зрозуміти, що існує велика ймовірність серії знижень ставок, починаючи з травня, якщо інфляція продовжить знижуватися до цільового показника в 2%.

По відношенню до долара США євро подешевшав на 0,1% до $1,0816, а фунт стерлінгів - на 0,12% до $1,26255.

"(Долар) все ще перебуває під впливом відносної яструбиної позиції ФРС, якщо взяти всіх 19 політиків разом, та інших центральних банків, які останнім часом ще більше схиляються до "голубиного" тону", - сказав Тьєррі Візман, глобальний валютний стратег Macquarie, який займається питаннями валютних курсів і ставок.

У четвер курс єни був майже найслабшим за останні десятиліття, хоча загроза інтервенції з боку японської влади утримувала інвесторів від падіння валюти до нового мінімуму, в той час як азіатські акції впали напередодні публікації ключового показника інфляції в США.

Ринки перебувають в обмеженому діапазоні напередодні довгоочікуваних п'ятничних даних по індексу цін на базові витрати на особисте споживання (PCE) в США, що є основним показником інфляції, якому надає перевагу Федеральна резервна система. Однак, зважаючи на довгі великодні вихідні в багатьох країнах, небагато ринків будуть відкриті для сприйняття нового показника.

Підвищена увага також була прикута до єни, яка востаннє мало змінилася на рівні 151,30 за долар, після падіння на попередній сесії до 34-річного мінімуму в 151,975.

Три головні монетарні органи Японії провели екстрену нараду в середу, щоб обговорити слабку єну, і висловили готовність втрутитися в ринок, щоб зупинити те, що вони описали як безладні і спекулятивні рухи валюти.

Це сталося після того, як чиновники посилили усні попередження, щоб зупинити падіння єни, а міністр фінансів Шунічі Сузукі заявив, що будуть вжиті "рішучі кроки" проти надмірних рухів валюти.

Востаннє японська влада втручалася для підтримки єни у 2022 році, коли вона також використовувала такі фрази, як "глибоко занепокоєні", і пообіцяла вжити "рішучих заходів" перед втручанням.

"Всупереч поширеній думці про 152, як про лінію на піску, я думаю, що більше значення може мати величина кроку", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.

"Існує також межа тому, наскільки далеко може зайти вербальне втручання. Тим не менш, фактичний ризик втручання все ще залишається високим, якщо не вищим".

Юань, також обтяжений очікуваннями подальшого пом'якшення монетарної політики з боку Пекіна для підтримки крихкого економічного відновлення Китаю, мало змінився і склав 7,2270 за долар, перебуваючи біля чотиримісячного мінімуму.

Новозеландський долар впав до найнижчого рівня за останні чотири місяці до $0,5981.