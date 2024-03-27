НБУ розгляне розширення бази угод для поліпшення UONIA

Національний банк України (НБУ) вивчить можливості активізації банків на міжбанківському кредитному ринку та розширення бази угод, які включають у розрахунок індикатора грошового ринку UONIA для підвищення його якості та надійності, ідеться в повідомленні за підсумками огляду цього індикатора Радою оверсайта індикаторів грошового та валютного ринку.

"Відповідні питання вивчатимуться структурними підрозділами Національного банку (з можливим залученням міжнародної технічної допомоги). Сформовані пропозиції щодо вдосконалення UONIA вноситимуться на розгляд Ради оверсайту", - зазначається в документі.

Зазначається, що незначна кількість та обсяг незабезпечених угод на міжбанківському кредитному ринку суттєво впливає на якість індикатора UONIA, і що подолати цей вплив на якість індикатора, з урахуванням поточних та прогнозних ринкових умов зростання ліквідності в банківській системі, навряд чи можливо.

Нацбанк зазначає, що банки для структурування кредитних і депозитних продуктів із плаваючою ставкою наразі надають перевагу індикатору UIRD, тоді як UONIA використовує лише одна фінустанова в невеликому обсязі, хоча UONIA має концептуально кращий вигляд, оскільки розраховується на підставі реальних угод.

"Але його основний недолік у тому, що міжбанківський кредитний ринок України наразі вкрай вузький і не має перспектив активізації в доступному для огляду майбутньому", - підкреслює центробанк у документі.

Він також повідомив про пропозиції Незалежної асоціації банків України створити новий індикатор, який розраховувався б на базі ставок банків за депозитами юридичних осіб. "Цю пропозицію розглядали на засіданні Контактної групи грошового та валютного ринків, однак вона не знайшла широкої підтримки", - зазначив НБУ.

Регулятор вважає за доцільне вивчити досвід окремих європейських центральних банків (ЄЦБ, Ріксбанк), які до розрахунку своїх індексів (EUROSTR, SWESTR), окрім угод між банками, включають також окремі угоди щодо залучення банками коштів від небанківських установ.

Окремі зовнішні члени Ради оверсайту запропонували розглянути можливість запровадження на грошовому ринку України інституту первинних дилерів, які відповідали б за підтримку певної ліквідності на ринку, що своєю чергою створювало б базу для розрахунку UONIA. Також вони запропонували вивчити інший релевантний досвід окремих країн, де банки мають певні зобов'язання брати участь у розрахунку індикатора грошового ринку.

За результатами розгляду окремих більш технічних аспектів розрахунку UONIA було зафіксовано, що внаслідок математичної казуїстики, пов'язаної з часткою відсікання угод банків з НБУ під час розрахунку індикатора, почастішали випадки розрахунку UONIA за методологією для особливих умов, повідомляє регулятор.

"Ці та деякі інші питання можна було б вирішити через точкові зміни в методології розрахунку UONIA. Водночас на тлі глобальних викликів для UONIA, що потребують кардинальних рішень, внесення точкових змін не є актуальним", - резюмується в документі.

Центробанк нагадав, що періодичний огляд індикатора грошового ринку UONIA - спеціальна процедура, метою якої є оцінювання наявності структурних зрушень на ринку та виникнення інших підстав, що можуть свідчити про необхідність заміни наявного індикатора, коригування його методології або інших важливих аспектів, пов'язаних із його розрахунком та оприлюдненням.

Наступний огляд індикатора UONIA буде проведено орієнтовно в серпні поточного року.