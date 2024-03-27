Фінансові новини
- |
- 27.03.24
- |
- 08:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єна досягла 34-річного мінімуму напередодні ключових даних по інфляції в США
08:05 27.03.2024 |
Долар виріс у середу, оскільки більш сильні економічні дані США поставили під сумнів ймовірність зниження процентних ставок, що призвело до падіння єни до тридцятирічного мінімуму, в зону, яка змусила Японію втрутитися на валютний ринок у 2022 році.
На азіатській сесії єна короткочасно торгувалася на рівні 151,97 за долар, що приблизно на 0,2% нижче і є найнижчим показником з середини 1990 року.
Японська влада втрутилася, щоб захистити єну на рівні 151,94 у 2022 році, а міністр фінансів у середу використав ті ж слова, що передували цій інтервенції, попередивши, що Японія вживатиме "рішучих заходів" проти надмірних валютних рухів.
За квартал, що закінчується цього тижня, єна є найгіршою з основних валют, що демонструє найгірші результати, впавши більш ніж на 7% по відношенню до долара навіть після того, як минулого тижня Японія відмовилася від від'ємних процентних ставок.
"Ринок дуже чутливий до рівня 152", - сказав стратег Національного банку Австралії Родріго Катріл. "Якщо ми прорвемо цей рівень, то нещодавня історія вказує на те, що інтервенція буде набагато більш вірогідною".
Член правління Банку Японії Наокі Тамура раніше нагадав, чому трейдери продають єну, підтвердивши прогноз щодо повільної, але стабільної нормалізації, яка залишить японські ставки нижчими за світові на тривалий час.
Долар, тим часом, продовжує зростати щоквартально, оскільки очікування різкого зниження відсоткових ставок цього року не виправдалися перед обличчям сильних економічних даних і стриманості центральних банків щодо зниження ставок.
Китайський юань і новозеландський долар торгуються біля чотиримісячних мінімумів.
Юань ослаб до 7,2285 за долар, незважаючи на сильне закріплення його торгового діапазону. Новозеландський долар впав на 0,2% до $0,5988, незважаючи на погіршення урядових прогнозів економічного зростання.
Цього тижня основна увага ринку зосереджена на показниках базової інфляції в США, які вийдуть в п'ятницю, хоча вже більший, ніж очікувалося, стрибок замовлень на товари тривалого користування в США в даних, опублікованих в середу, забезпечив деяке зростання долара до цієї дати.
"Існує постійне занепокоєння щодо ризику меншого пом'якшення ФРС, ніж очікує ринок", - сказав стратег Банку Сінгапуру Мо Сіонг Сім.
Австралійські дані, опубліковані в середу, показали, що інфляція в лютому досягла дворічного мінімуму в 3,4%, що підтвердило припущення ринку про те, що наступним кроком процентних ставок там буде зниження. Австралійський долар знизився на 0,3% до $0,6512.
За квартал він знизився на 4,4%.
Євро, на рівні $1,0829, знаходиться більш-менш посередині діапазону, який він утримував протягом року, і знизився на 1,9% за квартал.
Швейцарський франк, все ще оговтуючись від несподіваного зниження ставки в Швейцарії минулого тижня, впав приблизно на 0,5% за долар до чотиримісячного мінімуму в 0,9042.
За перший квартал цього року він впав приблизно на 7%.
Індекс долара США виріс на 3% за квартал до 104,4.
Курс фунта стерлінгів був стабільним на рівні $1,2618 і в цілому за квартал також не змінився, знизившись лише на 0,8%.
У вівторок голова Банку Англії Кетрін Манн заявила, що передумала голосувати за утримання ставки минулого тижня замість її підвищення через те, що споживачі стали більш скупими. Але вона все ще вважає, що на фінансових ринках закладено занадто багато скорочень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чим займався Данілов у РНБО і що буде робити його наступник Литвиненко
|Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на цю посаду голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка
|Ревнощі влади: «Слуги народу» Безугла і Третьякова вимагають карати довічним ув'язненням за «привласнення держфункцій»
|У ВМС ЗСУ розповіли про ураження «Нептуном» захопленого росіянами корабля «Костянтин Ольшанський»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото обмежені діапазоном, оскільки долар панує до подальших курсових сигналів
|Азійські акції тупцюють на місці. Nikkei 225 відновлюється на фоні ослаблення єни
|Єна досягла 34-річного мінімуму напередодні ключових даних по інфляції в США
|Dow, S&P впали третю сесію поспіль на тлі інфляційних даних
|Мінфін знизив ставки 13-22-міс. ОВДП ще на 0,15 п. п.
|Долар дешевшає до євро і фунта, стабільний відносно єни
Бізнес
|Наступник Snapdragon 7+ Gen 2: Qualcomm представила чип Snapdragon 7+ Gen 3 з ядром Cortex X4
|Пацієнт з чіпом Neuralink у мозку зіграв у шахи силою думки
|Mercedes-AMG представив новий GT43 Coupe
|Дженсен Хуанг: ШІ-галюцинації можливо виправити, а до штучного загального інтелекту залишилося 5 років
|Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei