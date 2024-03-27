Єна досягла 34-річного мінімуму напередодні ключових даних по інфляції в США

Долар виріс у середу, оскільки більш сильні економічні дані США поставили під сумнів ймовірність зниження процентних ставок, що призвело до падіння єни до тридцятирічного мінімуму, в зону, яка змусила Японію втрутитися на валютний ринок у 2022 році.

На азіатській сесії єна короткочасно торгувалася на рівні 151,97 за долар, що приблизно на 0,2% нижче і є найнижчим показником з середини 1990 року.

Японська влада втрутилася, щоб захистити єну на рівні 151,94 у 2022 році, а міністр фінансів у середу використав ті ж слова, що передували цій інтервенції, попередивши, що Японія вживатиме "рішучих заходів" проти надмірних валютних рухів.

За квартал, що закінчується цього тижня, єна є найгіршою з основних валют, що демонструє найгірші результати, впавши більш ніж на 7% по відношенню до долара навіть після того, як минулого тижня Японія відмовилася від від'ємних процентних ставок.

"Ринок дуже чутливий до рівня 152", - сказав стратег Національного банку Австралії Родріго Катріл. "Якщо ми прорвемо цей рівень, то нещодавня історія вказує на те, що інтервенція буде набагато більш вірогідною".

Член правління Банку Японії Наокі Тамура раніше нагадав, чому трейдери продають єну, підтвердивши прогноз щодо повільної, але стабільної нормалізації, яка залишить японські ставки нижчими за світові на тривалий час.

Долар, тим часом, продовжує зростати щоквартально, оскільки очікування різкого зниження відсоткових ставок цього року не виправдалися перед обличчям сильних економічних даних і стриманості центральних банків щодо зниження ставок.

Китайський юань і новозеландський долар торгуються біля чотиримісячних мінімумів.

Юань ослаб до 7,2285 за долар, незважаючи на сильне закріплення його торгового діапазону. Новозеландський долар впав на 0,2% до $0,5988, незважаючи на погіршення урядових прогнозів економічного зростання.

Цього тижня основна увага ринку зосереджена на показниках базової інфляції в США, які вийдуть в п'ятницю, хоча вже більший, ніж очікувалося, стрибок замовлень на товари тривалого користування в США в даних, опублікованих в середу, забезпечив деяке зростання долара до цієї дати.

"Існує постійне занепокоєння щодо ризику меншого пом'якшення ФРС, ніж очікує ринок", - сказав стратег Банку Сінгапуру Мо Сіонг Сім.

Австралійські дані, опубліковані в середу, показали, що інфляція в лютому досягла дворічного мінімуму в 3,4%, що підтвердило припущення ринку про те, що наступним кроком процентних ставок там буде зниження. Австралійський долар знизився на 0,3% до $0,6512.

За квартал він знизився на 4,4%.

Євро, на рівні $1,0829, знаходиться більш-менш посередині діапазону, який він утримував протягом року, і знизився на 1,9% за квартал.

Швейцарський франк, все ще оговтуючись від несподіваного зниження ставки в Швейцарії минулого тижня, впав приблизно на 0,5% за долар до чотиримісячного мінімуму в 0,9042.

За перший квартал цього року він впав приблизно на 7%.

Індекс долара США виріс на 3% за квартал до 104,4.

Курс фунта стерлінгів був стабільним на рівні $1,2618 і в цілому за квартал також не змінився, знизившись лише на 0,8%.

У вівторок голова Банку Англії Кетрін Манн заявила, що передумала голосувати за утримання ставки минулого тижня замість її підвищення через те, що споживачі стали більш скупими. Але вона все ще вважає, що на фінансових ринках закладено занадто багато скорочень.