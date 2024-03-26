Долар падає, єна отримує підтримку від декламацій Токіо

У вівторок долар знизився через фіксацію прибутку і частково під тиском дещо сильнішої єни, оскільки японські урядовці продовжили свою "красномовну політику" на захист валюти.

По відношенню до долара США новозеландський долар відскочив від чотиримісячного мінімуму і востаннє коштував $0,5999, так само як і фунт стерлінгів, який зміцнився до $1,2636, відступивши від місячного мінімуму минулого тижня на рівні $1,25755.

Зважаючи на відносно невеликий календар економічних даних на цей тиждень, увага ринку переключається на публікацію очікуваного показника інфляції Федеральним резервом у п'ятницю, який може вплинути на подальшу долю процентної ставки в США.

Базовий індекс цін на споживчі товари та послуги (PCE) в США в лютому виріс на 0,3%, що збереже річні темпи зростання на рівні 2,8%.

"Голова ФРС намагався відштовхнути ринок від агресивних очікувань щодо процентних ставок на початку цього року, і він завжди підтримував ідею, що це буде вибоїстий шлях, - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

"Але звіт про 3% (річних) або більше, безумовно, створить багато занепокоєння, що, можливо, цей шлях буде більш вибоїстим, ніж очікувалося".

Зміна глобального прогнозу щодо процентних ставок після низки засідань центральних банків минулого тижня підштовхнула долар до місячного максимуму по відношенню до його основних конкурентів.

У той час як ФРС дотримується свого прогнозу щодо трьох знижень ставок цього року, інші великі центральні банки також сигналізували про те, що цикл пом'якшення в грі.

"Долару важко витримати будь-яке ослаблення на тлі того, що зростання в США випереджає зростання в решті світу", - сказав Тьєррі Візман, глобальний валютний стратег Macquarie, - "Але для (долара) ще важче ослабнути, коли інші центральні банки висловлюються більш оптимістично, ніж ФРС".

У понеділок чиновники ФРС визнали, що зросло почуття обережності щодо темпів уповільнення інфляції в найбільшій економіці світу.

Індекс долара знизився на 0,02% до 104,20, в той час як євро виріс на 0,03% до $1,0840.

Австралійський долар стабілізувався на рівні $0,6540.

В Японії долар впав на 0,04% проти ієни до 151,37, зіткнувшись з великим опором біля рівня 152 через загрозу інтервенції з боку японської влади.

Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі у вівторок заявив, що не виключає жодних заходів, щоб впоратися з ослабленням єни, повторюючи попередження головного валютного дипломата Токіо напередодні.

Курс єни знизився більш ніж на 1% з моменту знакового підвищення ставки Банком Японії минулого тижня, оскільки трейдери продовжують зосереджувати увагу на все ще значній різниці в процентних ставках між Японією та рештою світу, особливо Сполученими Штатами Америки.

Місцева влада все голосніше заявляє про свій дискомфорт через падіння курсу японської валюти, оскільки він наближається до багаторічного мінімуму, який був досягнутий у 2022 році.

"Хоча вони кажуть, що фундаментальні показники не виправдовують ціну, ринок говорить їм про щось інше", - сказав Сікамор з ІГ.

У той же час офшорний юань виріс майже на 0,1% до 7,2487 за долар, збільшивши свій прибуток з попередньої сесії після підозр у продажу доларів державними банками Китаю і сильних офіційних вказівок центрального банку, які підтримали валюту на материковому ринку.