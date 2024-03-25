Загроза інтервенцій стримує зростання долара до нового максимуму проти єни

У понеділок долар був на висоті і утримував єну біля багаторічного мінімуму, хоча загроза валютної інтервенції з боку японської влади не дозволила долару далі ринути вгору.

Курс єни трохи виріс склав 151,24 за долар, досягнувши минулого тижня чотиримісячного мінімуму в 151,86, що залишило її на відстані удару від 32-річного мінімуму в районі 152 за долар, який був досягнутий в 2022 році.

У понеділок головний валютний дипломат Японії заявив, що нинішня слабкість єни не відображає фундаментальних факторів, додавши до риторики урядовців, які останніми днями посилили застереження щодо падіння валюти.

Ці кроки були зроблені після знакового підвищення процентної ставки Банком Японії на своєму березневому засіданні. Важливо, що трейдери також вважають, що ставки в Японії залишатимуться низькими ще деякий час, а отже, збережеться значна різниця між ставками в Японії та Сполучених Штатах.

"Словесна інтервенція японських офіціалів робить 152 дуже сильним короткостроковим опором для пари долар/єна", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

"Ринки повністю усвідомлюють потенційну валютну інтервенцію з боку влади, тому я думаю, що це утримує курс долар/єна від суттєвого зростання.

"Я гадаю, що все ще існує високий ризик того, що вони втрутяться, щоб підтримати єну, якщо курс долар/єна суттєво зросте, можливо, до 155. Це все ще розглядається як лінія на піску".

Зміна прогнозу щодо світових процентних ставок після низки засідань центральних банків вдихнула нове життя в долар, оскільки очікується, що Федеральний резерв не поспішатиме з послабленням ставок порівняно зі своїми колегами.

Бети на зниження ставок Європейським центральним банком і Банком Англії в червні значно зросли після того, як Національний банк Швейцарії став першим великим центральним банком, який зробив це минулого тижня.

Це продовжує тиснути на відповідні валюти, і євро опустився до $1,0817, що майже на тритижневому мінімумі.

Фунт стерлінгів виріс на 0,08% до $1,26115 після падіння більш ніж на 1% минулого тижня після "голубиних" сигналів з боку Банку Англії. У п'ятницю Financial Times повідомила, що губернатор Ендрю Бейлі заявив, що зниження ставок "в грі" цього року.

"Банк Англії та ЄЦБ посилили очікування, що вони також підуть на зниження ставок в червні, а засідання Банку Англії в травні навіть демонструє ознаки того, що це може бути зустріч наживо", - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.

Для порівняння, хоча ринок також очікує, що цикл пом'якшення ФРС почнеться в червні, низка стійких економічних даних США викликала сумніви в тому, що центральний банк справді дотримується курсу на три зниження ставок цього року.

Індекс долара востаннє зафіксувався на позначці 104,34, досягнувши тижневого зростання майже на 1% минулого тижня.

Австралійський долар виріс на 0,1% до $0,6521, в той час як новозеландський долар трохи знизився до $0,5993 після падіння до чотиримісячного мінімуму на початку сесії.

Обидва отримали певну підтримку від відновлення юаня, оскільки обидва часто використовуються як ліквідні проксі для китайської валюти.

Юань різко відскочив у понеділок завдяки підозрам щодо продажу доларів державними банками та рішучим офіційним вказівкам центрального банку Китаю, що змінило його раптове падіння, яке сталося наприкінці минулого тижня.

На китайську валюту тиснули зростаючі очікування ринку щодо подальшого пом'якшення монетарної політики для підтримки другої за величиною економіки світу.

На материку юань подорожчав приблизно на 0,3% до 7,2083 за долар, тоді як його офшорний аналог виріс більш ніж на 0,3% до 7,2492 за долар.