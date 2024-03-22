Долар готується до тижневого зростання, оскільки зниження ставок у Швейцарії сигналізує про потенційний розрив у ставках

У п'ятницю долар США продемонстрував другий тиждень значного зростання, і навіть підвищення ставок в Японії не змогло зупинити його, а несподіване зниження ставок у Швейцарії підкреслило розрив між Федеральним резервом і світовими аналогами в питаннях процентних ставок.

Очікування пом'якшення політики в Китаї, наприклад, спричинили тиск на китайську валюту, і вона різко впала до чотиримісячного мінімуму на біржовій сесії, налякавши інвесторів і змусивши державні банки втрутитися в ситуацію.

Востаннє юань був на рівні 7,2254 за долар, і цей рух прокотився по валютних ринках, підвищивши курс долара по всьому світу під час азіатської сесії. Євро досягнув тритижневого мінімуму на рівні $1,0834, знизившись на 0,5% за тиждень.

Австралійський і новозеландський долари впали більш ніж на 0,5% кожен і готові до тижневих втрат. Австралійський долар за тиждень знизився на 0,5% до $0,6524, отримавши в четвер певну підтримку на тлі даних про скорочення зайнятості.

Ківі знизився на 1,2% до чотиримісячного мінімуму в $0,6012 через слабкі економічні дані, в той час як американські дані залишаються сильними, що свідчить про те, що ставки в Новій Зеландії будуть падати швидше.

Раніше Національний банк Швейцарії зробив найбільший сюрприз тижня, переповненого засіданнями центрального банку, знизивши процентні ставки і назвавши причиною цього зміцнення франка.

"Це змусить кількох людей замислитися над тим, хто буде наступним", - сказав стратег Westpac Імре Шпайзер в Крайстчерчі. "Економіка США знаходиться в хорошому стані, і не схоже, що ФРС потрібно поспішати (зі зниженням ставок)".

Франк, валюта G10 з найкращими показниками в 2023 році, впав більш ніж на 1% за одну ніч до 0,8894 за долар, що є найслабшим показником за останні чотири місяці, а курс євро знизився до дев'ятимісячного мінімуму, наблизившись до паритетного рівня.

Банк Японії оголосив про історичний відхід від від'ємних короткострокових ставок і встановлення довгострокових лімітів дохідності, але це було настільки добре донесено, що єна впала на цій новині і в останній момент була на волосок від багаторічних мінімумів на рівні 151,51 за долар.

Цього тижня Федеральна резервна система США залишила облікову ставку на рівні 5,25%-5,5% і продовжила прогнозувати її триразове зниження до кінця року. Але вона також заявила, що не почне рухатися далі, поки не матиме більшої впевненості в тому, що інфляція стабільно знижується до 2%.

Близько 80 базисних пунктів зниження облікової ставки на цей рік вже закладено в ціну - набагато менше, ніж 160, які були закладені в ціну на початку року.

"Завдяки цьому коригуванню та ціноутворенню, що не пов'язане зі зниженням ставки ФРС, ми бачимо, що підтримка долара поступово починає повертатися", - сказав Патрік Ху, валютний трейдер з країн G10 в Citi.

"Це один з ключових факторів того, чому пара долар/єна не впала, а почала просочуватися вгору".

Цього тижня курс долара до єни виріс на 1,6% і наблизився до рівнів, які викликали інтервенцію Японії в 2022 році, що змушує інвесторів нервувати, а також шукати інші валюти для купівлі і покласти собі в кишеню "carry", або різницю між відсотковими ставками.

Цього тижня євро/єна досягла найвищого рівня з 2008 року на позначці 165,37, а австралійський долар вперше з 2014 року перевищив позначку 100 єн.

Стерлінг впав за одну ніч після того, як Банк Англії залишив процентні ставки без змін, цього разу за підтримки двох "яструбиних" членів комітету, які раніше голосували за підвищення ставок.

За тиждень фунт знизився на 0,7% і досяг тритижневого мінімуму на рівні $1,2635 на азіатській сесії.

Індекс долара США зростає другий тиждень поспіль, піднявшись на 0,8% до 104,21.