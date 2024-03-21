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АНАЛІТИКА

Ціни на золото зросли до рекордних максимумів, вище $2200, на сподіваннях на зниження ставки ФРС

08:45 21.03.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото досягли рекордного максимуму на азіатських торгах у четвер, слідом за різким падінням долара після того, як Федеральна резервна система США залишила процентні ставки без змін і дала зрозуміти, що все ще розглядає можливість зниження ставок цього року.

Після засідання ФРС долар знизився на 0,6% і підтримав широкий сировинний комплекс. Ціни на мідь повернулися до 11-місячних максимумів, а ціни на інші дорогоцінні метали також зросли.

Але особливо відзначилося золото, яке досягло нових максимумів на перспективі зниження відсоткових ставок у найближчі місяці. Спотове золото подорожчало на 1,2% до рекордної позначки 2222,14 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується у квітні, зросли більш ніж на 2% до рекордної позначки 2224,80 доларів за унцію. Обидва інструменти о 04:27 EET дещо знизили своє зростання, але були вище рівня $2 200.

Напередодні засідання ФРС на ринках золота та інших металів спостерігалася певна консолідація.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що, хоча він і бачить деяку стійкість інфляції останнім часом, основна історія послаблення інфляції залишається незмінною. Це супроводжувалося тим, що чиновники ФРС прогнозують зниження процентних ставок на 75 базисних пунктів до кінця 2024 року.

Такий сценарій обіцяє золоту хороші перспективи, особливо після того, як зростання процентних ставок завдало шкоди жовтому металу протягом останніх двох років.

Згідно з даними CME Fedwatch Tool, ймовірність того, що ФРС знизить ставку вже в червні, становить 73,4%.

Водночас, ФРС також суттєво покращила свій прогноз щодо економіки США на 2024 рік, прогнозуючи зростання на 2,1%, порівняно з попереднім прогнозом на 1,4%. Це потенційно може обмежити попит на золото як засіб захисту на тлі зростаючого оптимізму щодо м'якої посадки американської економіки.

Інші дорогоцінні метали також різко зросли в четвер. Ф'ючерси на платину підскочили на 0,9% до $920,0 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 3,3% до $25,927 за унцію.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів підскочили на 0,6% до $9 053,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США зросли на 0,4% до $4,1078 за фунт. Обидва контракти були близькі до 11-місячних максимумів, досягнутих на початку тижня.

Зараз основна увага прикута до низки ключових показників індексів менеджерів із закупівель у провідних країнах світу, які мають бути опубліковані найближчими днями, щоб отримати додаткові потенційні підказки щодо динаміки попиту на мідь.

Ціни на мідь різко зросли цього місяця на тлі потенційних шоків пропозиції, викликаних скороченням виробництва найбільшими китайськими виробниками міді.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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