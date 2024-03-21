Азіатські акції зростають, оскільки ФРС зберігає надії на зниження ставки; Nikkei на рекордно високому рівні

Більшість азіатських акцій зросли в четвер, а японський Nikkei 225 досяг рекордного максимуму після того, як Федеральна резервна система зберегла процентні ставки на незмінному рівні і заявила, що все ще розглядає можливість щонайменше трьох знижень ставок у 2024 році.

Регіональні ринки отримали потужний імпульс від Волл-стріт, а американські основні індекси в середу після засідання ФРС досягли рекордних максимумів. Ф'ючерси на американські фондові індекси також зросли на азіатських торгах.

У середу ФРС залишила ставки без змін, а голова Джером Пауелл заявив, що інфляція все ще залишається на шляху до річної цілі ФРС у 2%. Чиновники ФРС також зберегли прогнози щодо зниження ставок на 75 базисних пунктів цього року.

Згідно з CME Fedwatch Tool, трейдери оцінюють ймовірність того, що ФРС почне цикл підвищення ставок вже в червні, на рівні понад 70%.

Індекс Nikkei 225 був одним з найкращих в Азії, піднявшись на 2,2% до рекордного рівня 40 802 пунктів. Більш широкий індекс TOPIX також зріс на 1,6% і досягнув внутрішньоденного рекордного максимуму.

Зростання було широкомасштабним, оскільки настрої щодо японських акцій також були підтримані позитивними сигналами від Банку Японії.

Хоча центральний банк підвищив відсоткові ставки вперше за 17 років і завершив програму контролю кривої дохідності, голова Кадзуо Уеда заявив, що монетарні умови залишатимуться значною мірою м'якими в найближчій перспективі, посилаючись на невизначеність щодо японської економіки.

Очікується, що такий сценарій забезпечить стійку підтримку японським акціям у найближчій перспективі. Але аналітики попереджають, що Nikkei може повернутися в межі діапазону після досягнення 41 000 пунктів, особливо якщо японська економіка покращиться, а монетарна політика ще більше посилиться цього року.

Азійські акції технологічних компаній відновили нещодавнє ралі на тлі нового ажіотажу навколо штучного інтелекту, особливо після того, як цього тижня компанія Nvidia представила нову лінійку мікросхем штучного інтелекту.

Технологічні біржі, такі як південнокорейський KOSPI та гонконгський індекс Hang Seng, зросли на 2,1% та 1,7% відповідно, слідуючи за значним зростанням індексу NASDAQ Composite.

Індекс Hang Seng, зокрема, отримав підтримку від Tencent Holdings Ltd, інтернет-гіганта, що зріс на 1,4% на сильних квартальних прибутках. Акції компаній електронної комерції, включаючи Alibaba та JD.com, зросли завдяки високим прибуткам власника Temu - PDD Holdings.

Більшість великих азіатських ринків також зросли. Австралійський ASX 200 підскочив на 0,9% і опинився на відстані витягнутої руки від рекордного максимуму, навіть незважаючи на те, що ознаки стійкості на ринку праці країни дали змогу прогнозувати підвищення процентних ставок на більш тривалий термін.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно, а місцеві акції важких технологічних компаній, ймовірно, будуть слідувати за своїми глобальними аналогами.

З іншого боку, китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite відстали від своїх колег, втративши близько 0,1% кожен. Відновлювальне ралі на китайських ринках, схоже, вичерпало себе на фоні браку позитивних сигналів з економіки.

Основна увага зараз прикута до низки ключових показників індексу менеджерів із закупівель з Китаю, які дадуть більше інформації про найбільшу економіку Азії. Наразі показники PMI у 2024 році були в основному невтішними.