Долар США впевнено зміцнюється до основних валют перед початком засідання ФРС

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у вівторок, трейдери очікують рішень Федеральної резервної системи (ФРС), яка проводить чергове засідання 19-20 березня.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,48%, ширший WSJ Dollar Index - 0,34%.

Федрезерв не змінюватиме розмір відсоткової ставки за федеральними кредитними коштами і залишить її в діапазоні 5,25-5,5% річних на майбутньому засіданні, прогнозує більшість аналітиків та економістів. Ставка утримується на цьому рівні, максимальному за 22 роки, з минулого липня.

Ще в січні ймовірність зниження ставки в березні оцінювалася як "50 на 50", наприкінці 2023 року - приблизно у 80%. Однак стійка інфляція не дає змоги ФРС розпочати пом'якшення грошово-кредитної політики і змушує керівництво центробанку виступати із заявами, покликаними стримати очікування ринку щодо термінів початку цього процесу.

Наразі ринок очікує трьох знижень ставки по 25 базисних пунктів у 2024 році, що відповідає прогнозу керівництва ФРС, озвученому наприкінці минулого року. У середу цей прогноз буде оновлено, і аналітики припускають, що нові очікування передбачатимуть лише два зниження.

Пара євро/долар за даними на 14:35 кв торгується на рівні $1,0854 порівняно з $1,0872 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2701 проти $1,2728 за підсумками торгів у середу.

Вартість долара в парі з єною підскочила до 150,58 єни проти 149,16 єни напередодні, незважаючи на рішення Банку Японії відмовитися від політики від'ємних процентних ставок.

У вівторок японський регулятор підвищив ключову процентну ставку вперше з 2007 року, тепер короткострокова ставка за депозитами комерційних банків у ЦБ перебуває в діапазоні від 0% до 0,1% річних, раніше вона становила мінус 0,1%.

Банк Японії зберігав ставку на негативному рівні з лютого 2016 року.

Японський регулятор також заявив у вівторок про припинення контролю прибутковості десятирічних облігацій. До березневого засідання Банк Японії таргетував прибутковість цих паперів на рівні близько нуля, допускаючи максимальні коливання до 1% річних.

Трейдери, однак, визнали рішення японського ЦБ і тон його заяв занадто м'яким, що і призвело до ослаблення єни.

"Це було дуже і дуже "голубине" рішення, настільки "голубине", наскільки це можливо", - заявив головний економіст по Азії HSBC Фредерік Ньюман на Bloomberg Television.