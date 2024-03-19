Фінансові новини
- |
- 19.03.24
- |
- 18:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США впевнено зміцнюється до основних валют перед початком засідання ФРС
15:47 19.03.2024 |
Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у вівторок, трейдери очікують рішень Федеральної резервної системи (ФРС), яка проводить чергове засідання 19-20 березня.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,48%, ширший WSJ Dollar Index - 0,34%.
Федрезерв не змінюватиме розмір відсоткової ставки за федеральними кредитними коштами і залишить її в діапазоні 5,25-5,5% річних на майбутньому засіданні, прогнозує більшість аналітиків та економістів. Ставка утримується на цьому рівні, максимальному за 22 роки, з минулого липня.
Ще в січні ймовірність зниження ставки в березні оцінювалася як "50 на 50", наприкінці 2023 року - приблизно у 80%. Однак стійка інфляція не дає змоги ФРС розпочати пом'якшення грошово-кредитної політики і змушує керівництво центробанку виступати із заявами, покликаними стримати очікування ринку щодо термінів початку цього процесу.
Наразі ринок очікує трьох знижень ставки по 25 базисних пунктів у 2024 році, що відповідає прогнозу керівництва ФРС, озвученому наприкінці минулого року. У середу цей прогноз буде оновлено, і аналітики припускають, що нові очікування передбачатимуть лише два зниження.
Пара євро/долар за даними на 14:35 кв торгується на рівні $1,0854 порівняно з $1,0872 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2701 проти $1,2728 за підсумками торгів у середу.
Вартість долара в парі з єною підскочила до 150,58 єни проти 149,16 єни напередодні, незважаючи на рішення Банку Японії відмовитися від політики від'ємних процентних ставок.
У вівторок японський регулятор підвищив ключову процентну ставку вперше з 2007 року, тепер короткострокова ставка за депозитами комерційних банків у ЦБ перебуває в діапазоні від 0% до 0,1% річних, раніше вона становила мінус 0,1%.
Банк Японії зберігав ставку на негативному рівні з лютого 2016 року.
Японський регулятор також заявив у вівторок про припинення контролю прибутковості десятирічних облігацій. До березневого засідання Банк Японії таргетував прибутковість цих паперів на рівні близько нуля, допускаючи максимальні коливання до 1% річних.
Трейдери, однак, визнали рішення японського ЦБ і тон його заяв занадто м'яким, що і призвело до ослаблення єни.
"Це було дуже і дуже "голубине" рішення, настільки "голубине", наскільки це можливо", - заявив головний економіст по Азії HSBC Фредерік Ньюман на Bloomberg Television.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина анонсувала допомогу на 542 млн долари
|До кінця березня країни ЄС передадуть Україні вже половину з обіцяного мільйона снарядів
|Країни ЄС остаточно погодили виділення 5 мільярдів євро на зброю для України, – МЗС
|Україна ухвалила план реформ за програмою Ukraine Facility з ЄС на 50 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін знизив ставки ОВДП на 0,2-0,3 в.п. після зниження ставок НБУ на 0,5-1,5 в.п.
|НБУ вніс зміни до деяких нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів фінпослуг
|Долар США впевнено зміцнюється до основних валют перед початком засідання ФРС
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,1169 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.03.24
|Ціни на золото коливаються вище $2 150 напередодні засідання ФРС; мідь знижується
|Азійські акції знижуються; Nikkei стає позитивним після підвищення ставок Банком Японії
Бізнес
|Mercedes-Benz тестує людиноподібних роботів на заводі в Угорщині
|Найдорожчий чохол для iPhone 15 Pro і 15 Pro Max розроблений ШІ та коштує €300 000
|SpaceX створює шпигунську мережу супутників для Пентагона — Reuters
|Кількість IT-фахівців у 2023 р. в Україні збільшилася на 2,7% - IT-Асоціація
|Перегони за мегагерци тривають: Intel Core i9-14900KS досягає потужності в 6.2 ГГц прямо з коробки
|YouTube стає більш інтерактивним на телевізорах завдяки черговому оновленню
|Epic просить судової заборони Apple App Store, бо там зовнішні платежі все ще антиконкурентні