Азійські акції падають на інфляційних побоюваннях

Більшість азіатських акцій різко впали в п'ятницю, оскільки більш високі, ніж очікувалося, показники інфляції в США посилили занепокоєння щодо підвищення процентних ставок на довший термін, а в центрі уваги опинився шквал майбутніх засідань центральних банків.

Регіональні ринки слабо відреагували на дані з Волл-стріт, оскільки індекс цін виробників у лютому зріс більше, ніж очікувалося. Цей показник, який вийшов після сильної споживчої інфляції на початку тижня, змусив трейдерів зменшити свої очікування щодо зниження ставки в червні.

Ф'ючерси на індекси Волл-стріт дещо впали на торгах в Азії, оскільки ринки побоюються будь-яких більш "яструбиних" сигналів із засідання Федерального резерву наступного тижня.

Японський індекс Nikkei 225 в п'ятницю впав на 0,3% і був налаштований на щотижневе падіння на 2,3%, оскільки інвестори продовжували фіксувати прибуток від рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня. Індекс TOPIX виріс на 0,6%, але має втратити майже 2% цього тижня.

Основна увага зараз прикута до засідання Банку Японії наступного тижня, на якому, як очікується, центральний банк дасть сигнал або навіть покладе край своїй політиці негативних процентних ставок і контролю кривої дохідності.

Бети на зміну курсу Банку Японії були зроблені, головним чином, через ознаки стійкої японської інфляції, в той час як результати загальнонаціональних переговорів по заробітній платі вказують на значне підвищення заробітної плати цього року - тенденція, яка, як очікується, також буде підтримувати інфляцію.

Австралійський індекс ASX 200 знизився на 1% на тлі активної фіксації прибутку після досягнення рекордного максимуму на початку тижня.

Фіксація прибутку почалася напередодні засідання Резервного банку Австралії наступного тижня, на якому, як очікується, центробанк збереже свій "яструбиний" курс, оскільки інфляція залишається вищою за цільовий показник у 2% річних.

Аналітики ANZ заявили, що очікують, що РБА стане нейтральним щодо політики лише до травня, і що банк наступного тижня, ймовірно, збереже "помірну схильність до посилення".

Азійські ринки також відступили, обтяжені втратами в акціях технологічних компаній і слабкими даними з Китаю, які продовжували просочуватися.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,7% і 0,3% відповідно, ще більше віддалившись від чотиримісячних максимумів, оскільки слабкі дані про ціни на житло за лютий не принесли полегшення для обложеного сектора нерухомості країни.

Втрати в материкових акціях і важких технологічних компаніях потягли за собою падіння гонконгського Hang Seng на 2%. Акції WuXi Biologics та WuXi AppTec стали лідерами падіння індексу на тлі постійних побоювань щодо санкцій США проти китайських біотехнологічних компаній.

Втрати в технологічному секторі призвели до падіння південнокорейського індексу KOSPI на 1,4%. Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися помірно позитивно після того, як на початку тижня індекс був обвалений великою дозою фіксації прибутку.

Постачальник Apple Inc, компанія Foxconn, офіційно відома як Hon Hai Precision Industry Co Ltd, була ключовим лідером серед азіатських технологічних акцій в п'ятницю. Виробник контрактної електроніки зафіксував 33%-ве зростання прибутку в четвертому кварталі і заявив, що очікує отримати значну вигоду від збільшення попиту на серверні технології з боку індустрії штучного інтелекту.

Акції Foxconn зросли на 9% до більш ніж п'ятирічного максимуму.