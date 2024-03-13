Ціни на золото впали з рекордних максимумів, після гарячих даних по індексу споживчих цін

Ціни на золото стабілізувалися на торгах в Азії в середу, але продовжували падати з рекордних максимумів після того, як високі показники інфляції в США посилили побоювання щодо продовження періоду високих процентних ставок на довший час.

Жовтий метал також зазнав певного удару з боку фіксації прибутку після зростання до 2200 доларів на початку цього тижня. Хоча початковий відскок золота був викликаний бетами на швидке зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, дані по індексу споживчих цін, опубліковані у вівторок, швидко охолодили ці бети.

Спотове золото о 06:13 EET стабілізувалося на рівні 2159,32 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном виконання у квітні впали на 0,1% до 2164,45 доларів за унцію. Обидва інструменти знизилися приблизно на 2% з рекордних максимумів, досягнутих на початку цього тижня.

Спотове золото досягло рекордної позначки в $2 195,20 за унцію, а ф'ючерси на золото досягли піку в $2 203,0 за унцію в понеділок.

Дані по індексу споживчих цін показали, що інфляція в США в лютому зросла трохи більше, ніж очікувалось, залишаючись значно вищою за цільовий показник ФРС в 2% в річному вимірі.

Згідно з CME Fedwatch Tool, цей показник дає ФРС менше стимулів для дострокового зниження процентних ставок, хоча трейдери все ще зберігають бети із 70% ймовірністю зниження ставки на 25 базисних пунктів в червні.

Дані ІСЦ тепер ставлять майбутні показники індексу цін виробників і роздрібних продажів в центр уваги для подальшого зниження ставок в американській економіці. Будь-які ознаки стійкості економіки дають ФРС більше простору для маневру, щоб довше утримувати процентні ставки на високому рівні.

Такий сценарій не обіцяє нічого хорошого для золота, оскільки зміцнення американської економіки також, ймовірно, призведе до зниження попиту на жовтий метал як на засіб надійного притулку. Але в 2024 році жовтий метал все ще продовжував демонструвати значне зростання.

На золото та інші дорогоцінні метали також тиснуло одноденне зміцнення долара і прибутковості казначейських облігацій США.

Ф'ючерси на платину стабілізувалися на рівні 927,90 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на срібло впали на 0,4% до 24,297 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь з терміном виконання в травні впали на 0,2% до 3,9283 за фунт.

Червоний метал дещо зміцнився на останніх сесіях завдяки надіям на те, що Китай, найбільший імпортер міді, запровадить більше стимулюючих заходів для підтримки економічного відновлення цього року.

Але економічні перспективи Китаю залишаються похмурими, особливо після того, як Пекін встановив досить низький цільовий показник ВВП на 2024 рік на рівні 5% - так само, як і в 2023 році.