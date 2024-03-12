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Азійські акції стабільні перед даними по ІСЦ; японські акції знижуються на хвилюванні щодо дій Банку Японії
08:16 12.03.2024 |
Більшість азіатських акцій у вівторок торгувалися у вузькому діапазоні, оскільки ринки зберігали обережність перед ключовими даними по інфляції в США, в той час як японські акції зазнали значних втрат на тлі нових ознак того, що Банк Японії незабаром підвищить процентні ставки.
Регіональні фондові індекси також здебільшого наслідували вагання з Волл-стріт, оскільки нещодавнє ризикове ралі, схоже, вичерпало себе, а невизначеність щодо подальшої динаміки процентних ставок також вплинула на обережність ринків.
Японські акції у вівторок показали найгірші результати в Азії: індекси Nikkei 225 та TOPIX впали на 1,3% та 1,6% відповідно. Обидва індекси досягли двотижневих мінімумів і зараз торгуються значно нижче рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня.
Дещо вища, ніж очікувалось, інфляція індексу цін виробників, опублікована у вівторок, сприяла зростанню бетів на те, що в'язка інфляція та зростання заробітних плат призведуть до того, що Банк Японії припинить політику контролю кривої дохідності та від'ємних процентних ставок у найближчій перспективі.
Показники були опубліковані наступного дня після того, як в деяких ЗМІ з'явились повідомлення про те, що Банк Японії розглядає можливість відходу від ультра-"голубиної" політики в середині березня або наприкінці квітня.
Цього тижня в центрі уваги також переговори щодо заробітної плати між японськими компаніями та найбільшими профспілками, причому будь-яке значне підвищення заробітної плати, ймовірно, викличе яструбину реакцію з боку Банку Японії.
Невизначеність щодо Банку Японії стримує настрої на азійських ринках, так само як і постійні сумніви щодо відновлення економіки Китаю.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite дещо знизилися у вівторок, але залишилися в межах досяжності майже чотиримісячних максимумів, досягнутих у понеділок.
Але зростання китайських ринків сповільнилося на останніх сесіях на тлі постійних сумнівів щодо економічного відновлення в країні. Пекін встановив значною мірою занижений цільовий показник зростання на 2024 рік, а також запропонував скупі підказки щодо додаткових заходів стимулювання.
Зростання акцій технологічних компаній допомогло гонконгському індексу Hang Seng підвищитися на 0,6%, хоча він залишався значною мірою в обмеженому діапазоні.
Більш широкі азіатські ринки у вівторок залишались у вузькому діапазоні: австралійський ASX 200 виріс на 0,2%, а південнокорейський KOSPI додав 0,2%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися позитивно після того, як у понеділок він впав на 0,7% на тлі масової фіксації прибутку на рекордно високих рівнях.
Інвестори перебували в значній мірі в очікуванні ключових даних по індексу споживчих цін в США, які будуть опубліковані пізніше у вівторок і, як очікується, вплинуть на плани Федерального резерву по зниженню процентної ставки в 2024 році.
Ф'ючерси на американські фондові індекси торгувалися з невеликим позитивним трендом в Азії після слабкої сесії на Уолл-стріт.
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