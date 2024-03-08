Азійські акції досягли семимісячного максимуму напередодні даних по зайнятості в США

У п'ятницю азійські акції зросли до семимісячного максимуму, слідуючи за світовими аналогами, оскільки інвестори зраділи перспективі неминучого циклу пом'якшення ставок на чолі з провідними центральними банками, утримуючи долар і прибутковість казначейських облігацій під тиском.

Японія залишалась аутсайдером, оскільки зростають очікування, що Банк Японії може нарешті відмовитись від від'ємних процентних ставок цього місяця. Це спричинило зростання дохідності внутрішніх облігацій.

Ширший індекс Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії сягнув максимуму в 538,47 пунктів на початку торгів в Азії, що є найвищим показником з серпня. Минулого разу він був на 1% вищим, а тижневий приріст становив майже 2%.

На попередній сесії світові фондові індекси зросли до рекордних максимумів після того, як Європейський центральний банк (ЄЦБ) заклав основу для можливого зниження ставок у червні, а голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл висловився в тому ж дусі про подальшу політику щодо ставок у США.

"Дуже спокусливі слова, коли їх вимовляє голова ФРС, схоже, в контексті впевненості в тому, що він може ініціювати зниження ставок", - сказав Вішну Варатан, головний економіст по Азії в Mizuho Bank. "Ринки, безумовно, не посоромилися витлумачити це як відкрите запрошення до ралі після розвороту".

Дохідність дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай відображає короткострокові процентні очікування, в п'ятницю впала до місячного мінімуму в 4,499%, оскільки трейдери збільшили ставки на неминуче зниження ставок ФРС.

Базова 10-річна дохідність востаннє була на рівні 4,0923%.

Тепер увага прикута до звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі, який має бути опублікований пізніше в п'ятницю, щоб отримати подальші підказки щодо перспектив процентної ставки в США, особливо після того, як січневий звіт по скороченню робочих місць приголомшив ринки.

П'ятничні дані по ринку праці виходять перед публікацією даних по інфляції в США наступного тижня.

"Якщо сьогодні ввечері ми отримаємо гарячі дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі, за якими послідує більш гарячий, ніж очікувалося, індекс споживчих цін, це може дуже і дуже швидко вплинути на ринки акцій, активів, включаючи золото, біткоїн, а потім і на валютні ринки", - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

"Це те, про що слід пам'ятати. Це не мій базовий сценарій, але це, безумовно, ризик".

Тим часом, очікування неминучого циклу пом'якшення ФРС підтримували загальне ослаблення долара, і в п'ятницю він досяг приблизно двомісячного мінімуму по відношенню до євро.

Востаннє єдина валюта коштувала $1,0948 після піку на рівні $1,0956 на початку сесії. Фунт стерлінгів також піднявся до більш ніж двомісячного максимуму в $1,2820.

У п'ятницю єна досягла місячного максимуму по відношенню до долара США на рівні 147,54 за долар, чому сприяли нещодавні коментарі представників Банку Японії, які підживлювали спекуляції про те, що центральний банк може незабаром відійти від своєї надм'якої монетарної політики.

Японська валюта була готова до найкращого тижня з грудня, коли вона зросла майже на 1,5%.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда і член правління Дзюнко Накагава заявили в четвер, що японська економіка наближається до цільового показника інфляції в 2%, в той час як найбільша профспілкова група країни заявила, що середня вимога підвищення заробітної плати в цьому році досягла 5,85%, перевищивши 5% вперше за останні 30 років.

Банк Японії вже давно визначив широкомасштабне і стійке підвищення заробітної плати як передумову для виходу з програми стимулювання.

Відображаючи очікування найближчого повороту в політиці Банку Японії, дохідність дворічних японських державних облігацій зросла до найвищого рівня з квітня 2011 року до 0,2%, тоді як дохідність 10-річних JGB зросла на 1,5 базисних пункти і склала 0,74%.

"Останнім часом ми наслухалися яструбиної риторики... від членів Банку Японії, які розповідають нам, що, швидше за все, станеться", - сказав Сікамор з IG. "Зараз у них є все необхідне для того, щоб здійснити відхід від політики негативних процентних ставок".

Хоча сильніша єна зазвичай погано впливає на японські акції, в п'ятницю Nikkei піднявся разом з глобальними акціями і востаннє зріс на 0,67%.

В іншій частині Азії, китайські акції розпочали сесію на сильних позиціях: "блакитні фішки" зросли на 0,4%, а Шанхайський композитний індекс збільшився на 0,25%. Однак обидва індекси закінчили тиждень без особливих змін.

Гонконгський індекс Hang Seng підскочив більш ніж на 1%.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що зростання експорту та імпорту Китаю в січні-лютому перевершило прогнози, хоча це не змогло змінити понівечені настрої, оскільки інвестори були пригнічені відсутністю деталей щодо потужних стимулів з боку Пекіна для підтримки економічного відновлення країни на щорічній сесії парламенту цього тижня.

"Національний народний конгрес Китаю 2024 року виправдав очікування щодо ключових політичних дій, але розчарував з точки зору настроїв - учасники ринку явно сподівалися, що новий рік принесе більш агресивний стиль політики", - сказав Еліот Кларк, керівник відділу міжнародної економіки в Westpac.