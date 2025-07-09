Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські акції зростають на позитивних зовнішньоторговельних сигналах

12:35 09.07.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи піднімаються в середу, інвестори оцінюють сигнали про переговори Європейського союзу зі Сполученими Штатами щодо торговельної угоди.

Індекс Stoxx Europe 600 до 10:51 EET підвищився на 0,37% - до 547,73 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,06%, німецький DAX - 0,69%, французький CAC 40 - 0,77%, італійський FTSE MIB - 1,09%, іспанський IBEX 35 - 0,58%.

Президент США Дональд Трамп планує протягом наступних двох днів повідомити Європейському союзу, якими митами обкладатиметься експорт європейських товарів до Сполучених Штатів. При цьому президент зазначив, що ЄС "добре поводився" на торгових переговорах.

Трамп також оголосив про плани запровадити 50%-й тариф на імпорт міді та заявив, що найближчим часом буде запроваджено мита на напівпровідники та фармацевтичні препарати.

Раніше Financial Times повідомила, що ЄС близький до укладення торговельної угоди зі США. За даними видання, мита на європейські товари будуть вищими, ніж на імпорт з Великої Британії.

Лідером зростання у зведеному європейському індексі є акції EssilorLuxottica, що дорожчають на 5,5% на новині, що Meta придбала близько 3% акцій виробника окулярів.

Тим часом найрізкіше зниження демонструють папери WPP, що падають майже на 17%. Рекламне агентство знову погіршило прогнози на поточний рік: тепер компанія очікує скорочення порівнянної виручки на 3-5%.

Капіталізація провідних енергетичних компаній Європи зростає, зокрема BP Plc (на 0,8%), Shell (на 0,9%) і TotalEnergies (на 1,3%).

Ринкова вартість UniCredit підвищується на 2,8%, Commerzbank - на 0,8%. Італійський банк довів свою частку в німецькому конкуренті до 20% після конвертації деривативів в акції, ставши його найбільшим акціонером. UniCredit вже отримав схвалення всіх необхідних регуляторів на подальше нарощування частки в Commerzbank, до приблизно 29%.

Котирування акцій Renault опускаються на 0,1%. Financial Times із посиланням на поінформовані джерела повідомила, що французький виробник автомобілів звузив шорт-лист кандидатів на роль CEO до трьох осіб. Це глава Dacia Дені Ле-Вот, керівник напрямів закупівель, партнерств і зв'язків із громадськістю Renault Франсуа Провост і колишній топменеджер Stellantis Максим Піка.

Нинішній глава Renault Лука де Мео в середині червня несподівано оголосив раді директорів компанії про свій відхід у Kering. Він залишить посаду 15 липня.

У Франкфурті акції Deutsche Bank і Siemens AG дорожчають більш ніж на 2%, тоді як капіталізація Porsche знижується на 2,5%. У Парижі папери Sociate Generale піднімаються в ціні майже на 3%, капіталізація Publicis Groupe знижується на 2,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8462
  0,0487
 0,12
EUR
 1
 49,0563
  0,0278
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3568  0,06 0,15 41,9632  0,04 0,09
EUR 48,6876  0,14 0,28 49,4264  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7600  0,13 0,31 41,7750  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес