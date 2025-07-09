Європейські акції зростають на позитивних зовнішньоторговельних сигналах

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи піднімаються в середу, інвестори оцінюють сигнали про переговори Європейського союзу зі Сполученими Штатами щодо торговельної угоди.

Індекс Stoxx Europe 600 до 10:51 EET підвищився на 0,37% - до 547,73 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,06%, німецький DAX - 0,69%, французький CAC 40 - 0,77%, італійський FTSE MIB - 1,09%, іспанський IBEX 35 - 0,58%.

Президент США Дональд Трамп планує протягом наступних двох днів повідомити Європейському союзу, якими митами обкладатиметься експорт європейських товарів до Сполучених Штатів. При цьому президент зазначив, що ЄС "добре поводився" на торгових переговорах.

Трамп також оголосив про плани запровадити 50%-й тариф на імпорт міді та заявив, що найближчим часом буде запроваджено мита на напівпровідники та фармацевтичні препарати.

Раніше Financial Times повідомила, що ЄС близький до укладення торговельної угоди зі США. За даними видання, мита на європейські товари будуть вищими, ніж на імпорт з Великої Британії.

Лідером зростання у зведеному європейському індексі є акції EssilorLuxottica, що дорожчають на 5,5% на новині, що Meta придбала близько 3% акцій виробника окулярів.

Тим часом найрізкіше зниження демонструють папери WPP, що падають майже на 17%. Рекламне агентство знову погіршило прогнози на поточний рік: тепер компанія очікує скорочення порівнянної виручки на 3-5%.

Капіталізація провідних енергетичних компаній Європи зростає, зокрема BP Plc (на 0,8%), Shell (на 0,9%) і TotalEnergies (на 1,3%).

Ринкова вартість UniCredit підвищується на 2,8%, Commerzbank - на 0,8%. Італійський банк довів свою частку в німецькому конкуренті до 20% після конвертації деривативів в акції, ставши його найбільшим акціонером. UniCredit вже отримав схвалення всіх необхідних регуляторів на подальше нарощування частки в Commerzbank, до приблизно 29%.

Котирування акцій Renault опускаються на 0,1%. Financial Times із посиланням на поінформовані джерела повідомила, що французький виробник автомобілів звузив шорт-лист кандидатів на роль CEO до трьох осіб. Це глава Dacia Дені Ле-Вот, керівник напрямів закупівель, партнерств і зв'язків із громадськістю Renault Франсуа Провост і колишній топменеджер Stellantis Максим Піка.

Нинішній глава Renault Лука де Мео в середині червня несподівано оголосив раді директорів компанії про свій відхід у Kering. Він залишить посаду 15 липня.

У Франкфурті акції Deutsche Bank і Siemens AG дорожчають більш ніж на 2%, тоді як капіталізація Porsche знижується на 2,5%. У Парижі папери Sociate Generale піднімаються в ціні майже на 3%, капіталізація Publicis Groupe знижується на 2,1%.