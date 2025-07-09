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Державні банки активізували продажі кредитів фізосіб на аукціонах
16:39 09.07.2025 |
У 2025 році українські держбанки значно активізували продажі проблемних кредитів фізичних осіб через аукціони. Загальна сума проданих прав вимоги склала понад 89 млн грн, повідомив гендиректор ДП "СЕТАМ" Роман Осадчук у коментарі LIGA.net
У 2025 році через державний електронний майданчик OpenMarket (СЕТАМ) було реалізовано 10 лотів із правами вимоги за кредитними договорами фізичних осіб. Йдеться про кредити, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.
Найбільшу частку проданих боргів сформував Укрексімбанк - він продав 8 лотів на загальну суму 73,9 млн грн. Укргазбанк реалізував 1 лот на 13,7 млн грн, а Ощадбанк продав права вимоги за одним лотом на 1,3 млн грн.
Для порівняння, у 2024 році активність на ринку була значно нижчою: тоді через СЕТАМ продали лише один лот - права вимоги за кредитами фізосіб ПриватБанку на суму 13,1 млн грн.
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