Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Державні банки активізували продажі кредитів фізосіб на аукціонах

 

У 2025 році українські держбанки значно активізували продажі проблемних кредитів фізичних осіб через аукціони. Загальна сума проданих прав вимоги склала понад 89 млн грн, повідомив гендиректор ДП "СЕТАМ" Роман Осадчук у коментарі LIGA.net

У 2025 році через державний електронний майданчик OpenMarket (СЕТАМ) було реалізовано 10 лотів із правами вимоги за кредитними договорами фізичних осіб. Йдеться про кредити, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.

Найбільшу частку проданих боргів сформував Укрексімбанк - він продав 8 лотів на загальну суму 73,9 млн грн. Укргазбанк реалізував 1 лот на 13,7 млн грн, а Ощадбанк продав права вимоги за одним лотом на 1,3 млн грн.

Для порівняння, у 2024 році активність на ринку була значно нижчою: тоді через СЕТАМ продали лише один лот - права вимоги за кредитами фізосіб ПриватБанку на суму 13,1 млн грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8462
  0,0487
 0,12
EUR
 1
 49,0563
  0,0278
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3568  0,06 0,15 41,9632  0,04 0,09
EUR 48,6876  0,14 0,28 49,4264  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7600  0,13 0,31 41,7750  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес