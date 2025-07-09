Золото впало до більш ніж тижневого мінімуму на тлі зміцнення долара США і зростання прибутковості

Ціни на золото впали в середу до найнижчого рівня більш ніж за тиждень під тиском зміцнення долара США і зростання прибутковості казначейських облігацій, оскільки останні митні погрози президента США Дональда Трампа розхитали ринки.

О 06:35 EET спотове золото знизилося на 0,2% до 3295,03 доларів за унцію, після того, як досягло найнижчого рівня з 30 червня.

Ф'ючерси на американське золото впали на 0,4% до $3 303,20.

Трамп заявив, що введе 50% мита на імпортну мідь і запровадить мита на напівпровідники і фармацевтичну продукцію, якими він давно погрожував.

Трамп повторив свою погрозу запровадити 10% мита на країни БРІКС у вівторок, на наступний день після того, як повідомив 14 країн, включаючи Японію і Південну Корею, про підвищення тарифів, яке набуде чинності з 1 серпня.

Індекс долара США зміцнився на 0,2% після досягнення двотижневого максимуму наприкінці вівторка, в той час як прибутковість 10-річних казначейських облігацій США коливалася біля тритижневого максимуму.

За словами аналітика Marex Едварда Меїра, ціновий тренд, який зростав з середини лютого, зламався, сигналізуючи про слабкість, оскільки зміцнення долара і підвищення прибутковості казначейських облігацій на тлі зростання процентних ставок в США чинять тиск на золото.

Вища прибутковість збільшує альтернативну вартість володіння недохідними злитками, в той час як міцніший долар робить золото, оцінене в доларах США, дорожчим для власників інших валют.

Інвестори уважно вивчатимуть протокол останнього засідання Федеральної резервної системи США, який має бути опублікований сьогодні, щоб знайти в ньому натяки на можливе зниження процентних ставок на тлі вичікувальної позиції центрального банку.

«Це не багатий на економічні дані тиждень, але те, як ціни відреагують на протокол червневого засідання FOMC, може допомогти визначити, де ми знаходимося в дебатах між ФРС і ринковою політикою», - сказав Ілля Співак, керівник відділу глобального макроекономічного аналізу Tastylive.

Тим часом, інфляційні прогнози американців залишаються стабільними: останнє опитування ФРС Нью-Йорка показало, що однорічна інфляція складе 3%, в порівнянні з 3,2% в травні, в той час як трирічні і п'ятирічні очікування залишилися на рівні 3% і 2,6%, відповідно.

Спотове срібло впало на 0,7% до 36,53$ за унцію, платина подешевшала на 1,2% до 1343,24$, а паладій втратив 0,8% до 1102,28$.