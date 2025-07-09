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АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється проти єни, євро та фунта

15:42 09.07.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США підвищується в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною.

Інвестори продовжують стежити за ситуацією в міжнародній торгівлі, оцінюючи перспективи укладення Штатами угод з основними торговельними партнерами.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,14%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,16%.

Напередодні ЗМІ написали, що Сполучені Штати розглядають варіант збереження базового мита на весь імпорт з ЄС на рівні 10% із винятками для таких товарів, як літаки та міцний алкоголь.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що, незважаючи на прогрес, досягнутий у торговельних переговорах, його невдоволення системою податків і штрафів у Євросоюзі, зокрема спрямованих проти американських технологічних компаній, може змусити його в односторонньому порядку запровадити нову тарифну ставку для ЄС уже найближчими днями, пише Trading Economics.

Глава Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК співпрацює з адміністрацією США щодо питання мит, тому що надає перевагу переговорному врегулюванню питання перед жорсткими рішеннями, хоча при цьому "готова до будь-яких сценаріїв".

"Наша позиція зрозуміла: ми будемо тверді, - сказала вона, виступаючи в середу на пленарній сесії Європейського парламенту в Страсбурзі. - Але ми віддаємо перевагу рішенню, досягнутому шляхом переговорів. Саме тому ми тісно співпрацюємо з адміністрацією США для досягнення угоди".

Євро за даними на 14:53 EET втрачає 0,21% проти долара і торгується по $1,1701.

Фунт стерлінгів торгується зі зниженням на 0,13%, по $1,3578.

Курс долара щодо єни підвищується на 0,11% і становить 146,73 єни.

Банк Японії має уважно стежити за інфляційними ризиками, і в нього є можливості для подальшого підвищення процентних ставок, вважає колишній заступник голови японського центробанку Хіросі Накасо.

"Банк Японії має виявляти пильність у грошово-кредитній політиці, щоб не відставати від трендів", - сказав Накасо. Він зазначив, що реальні відсоткові ставки в Японії залишаються від'ємними, і "ще кілька підвищень ставок не призведе до значного посилення монетарних умов".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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