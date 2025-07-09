ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.07.25

Трамп може ухвалити таке рішення після того, як упродовж останніх днів пообіцяв зміцнити Київ на тлі продовження російських атак. Високопосадовці адміністрації та Пентагону також вивчають, чи можуть інші країни надати Україні більше систем протиповітряної оборони.