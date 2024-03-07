Єна зростає на ймовірності неминучого розвороту Банку Японії; долар в цілому знизився

У четвер єна досягла місячного максимуму по відношенню до долара, оскільки зростаючі припущення про те, що Банк Японії може покласти край від'ємним процентним ставкам вже в цьому місяці, і бети на неминуче зниження ставок в США потягли за собою зростання американської валюти.

Японська валюта зросла більш ніж на 0,5% до максимуму в 148,56 за долар, а також зросла проти євро та австралійського долара.

Євро опустився на 0,52% до 161,98 єни, в той час як австралійський долар впав на 0,44% до 97,64 єни.

Член правління Банку Японії Дзюнко Накагава заявив у четвер, що економіка Японії впевнено рухається до стабільного досягнення цільового показника інфляції у 2%, лише через день після того, як інформаційне агентство Jiji повідомило, що принаймні один з дев'яти членів правління центрального банку, ймовірно, скаже, що скасування від'ємних процентних ставок було б доцільним на засіданні цього місяця.

"Потенціал для березневого розвороту зростає", - сказав Хірофумі Сузукі, головний валютний стратег SMBC.

"Коментарі Накагави не спростовують цю думку. В результаті, єна зміцнюється, продовжуючи вчорашній тренд. Єна виглядає сильною в найближчій перспективі".

Більшу частину останніх двох років єна залишалася під тиском через різку різницю в процентних ставках, оскільки провідні центральні банки агресивно підвищували процентні ставки, щоб приборкати інфляцію, в той час як Банк Японії залишався єдиним виключенням зі своєю ультрам'якою монетарною політикою.

Відхід Банку Японії від від'ємних процентних ставок може відбутися в той час, коли бети на зниження ставок іншими центробанками, зокрема Федеральним резервом, продовжують зростати, що надасть вкрай необхідну підтримку японській валюті, яка зазнала потрясінь.

На ширшому ринку, долар США відступив, оскільки трейдери зосередились на ідеї, що відсоткові ставки в США, ймовірно, знизяться цього року, навіть після деяких позитивних сюрпризів щодо інфляції.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив у середу, що зниження ставок цього року "ймовірно, буде доречним", "якщо економіка розвиватиметься відповідно до очікувань", а також після того, як чиновники отримають більше впевненості у стійкому уповільненні інфляції.

Ці зауваження, а також дані, опубліковані того ж дня, які вказували на пом'якшення умов на ринку праці, призвели до різкого падіння прибутковості казначейських облігацій США, що, в свою чергу, підштовхнуло долар США до загального зниження курсу.

Євро та фунт стерлінгів утримуються біля місячних максимумів, досягнутих на попередній сесії, і востаннє коштували $1,0898 та $1,27305 відповідно.

"Слабкість долара по відношенню до основних валют була викликана як слабкими даними з ринку праці, так і заявою Пауелла", - зазначила валютний стратег Керол Конг з Commonwealth Bank of Australia Керол Конг.

"Пауелл не видав занадто багато... (але) судячи з реакції ринку, коментарі Пауелла були менш яструбиними, ніж дехто очікував. Ринки, ймовірно, відчули полегшення від того, що Пауелл не змінив свою оцінку ризиків щодо інфляції навіть після виходу січневих показників ІСЦ".

Згідно з CME FedWatch tool, ціни на ф'ючерси вказують на 70% ймовірність того, що ФРС може почати пом'якшення ставок на своєму червневому засіданні, з приблизно 87 базисними пунктами зниження ставок протягом року.

Все це призвело до того, що долар опинився біля місячного мінімуму по відношенню до кошика валют. Індекс долара знизився на 0,05% до 103,30.

У той же час, канадський долар мало змінився і склав 1,3517 за долар США після того, як Банк Канади в середу зберіг ключову процентну ставку "овернайт" на незмінному рівні, але заявив, що базова інфляція означає, що ще занадто рано розглядати питання про її зниження.

"Тепер ми вважаємо, що Банк Канади, швидше за все, відкладе будь-яке рішення про зниження ставок до 5 червня", - сказав Саймон Харві, керівник відділу валютного аналізу в MonFX. "Ми зберігаємо наш короткий ухил на канадський долар, але відзначаємо, що період значного знецінення, швидше за все, затягнеться до середини 2-го кварталу".

Новозеландський долар додав 0,07% до $0,6134, в той час як австралійський долар також виріс на 0,07% до $0,6569.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що профіцит торгового балансу Австралії збільшився в січні, оскільки зростання експорту сільськогосподарської продукції та золота переважило зростання імпорту транспортних засобів.